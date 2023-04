A Itapema due coppie azzurre in gara

ITAPEMA (BRASILE)- Due coppie italiane Lupo/Rossi Gianluca e Dal Corso/Viscovich prenderanno parte al secondo evento Challenge del Beach Pro Tour 2023 che partirà domani, giovedì 6 aprile, ad Itapema in Brasile.

Dopo l’Elite 16 di fine marzo, manifestazione che ha visto ottenere il quarto posto di Marta Menegatti e Valentina Gottardi e il quinto posto di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e Alex Ranghieri e Adrian Carambula, ancora un'occasione per le nostre coppie per mettersi in mostra nella tana dei brasiliani.

Daniele ed Rossi inseriti nel tabellone principale mentre Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich dovranno cercare di entrare nel tabellone principale partendo dalle qualificazioni.