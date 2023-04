ITAPEMA (BRASILE)- Un infortunio alla caviglia riportato in allenamento non consentirà ad Enrico Rossi di scendere in campo nel Challenge del Beach Pro Tour 2023 che ha preso il via oggi ad Itapema in Brasile. All'Italia, che aveva iscritto due coppie, restano ora soltanto i giovani Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich che scenderanno in campo oggi alle ore 17.10 (italiane) nel primo turno di qualifiche contro la coppia elvetica formata da Heidrich/Dillier.