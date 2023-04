ITAPEMA (BRASILE)- Si chiude anzitempo l'avventura italiana alChallenge di Itapema in corso di svolgimento in Brasile. Dopo il forzato addio di Rossi/Lupo, per l'infortunio alla caviglia di cui è stato vittima Enrico Rossi, non sono riusciti a superare le qualificazioni Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso superati 2-0 (21-18, 21-18) dagli svizzeri Heidrich/Dillier nel primo turno delle partite che davano accesso al tabellone principale del torneo.