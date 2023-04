A Saquerema in campo tre coppie azzurre

SAQUEREMA (BRASILE)- Il circuito internazionale del beach volley resta ancora in Brasile. Da domani, giovedì 13 aprile, prenderà il via a Saquerema il terzo Challenge del Beach Pro Tour 2023.

C'è fiducia per i colori italiani dopo i recenti risultati centrati all' Elite 16 di Tepic (Messico) e al Future della scorsa settimana svoltosi a Tahiti, manifestazione che ha visto il trionfo dei Campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta.

Tre le coppie azzurre presenti al torneo. Nel tabellone femminile le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi partiranno direttamente dal main draw; nel torneo maschile invece, dopo il forfait della scorsa settimana al primo Challenge brasiliano di Itapema, Daniele Lupo ed Enrico Rossi debutteranno anche loro nel tabellone principale. Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich inizieranno invece il loro percorso dalle qualifiche.