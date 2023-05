1a tappa italiana del Beach Pro Tour 2023: oggi il via a Cervia

CERVIA (RAVENNA)- Nonostante i gravi problemi dettati dal maltempo oggi prenderà il via a Cervia, presso la storica location balneare del Fantini Club di Cervia (RA), il sesto appuntamento “Futures” del BPT 2023, primo appuntamento italiano del circuito di beach volley.

Sarà ancora una volta la riviera romagnola dunque ad ospitare una delle tappe più importanti del circuito internazionale. Oggi verranno svolte le qualifiche e il primo turno del main draw, sabato si chiuderà la fase a gironi e si disputeranno ottavi e quarti, mentre le finali rimangono programmate per domenica 21 maggio.

Come nell’appuntamento della passata stagione, anche quest’anno al Fantini Club di Cervia è prevista una grande partecipazione: saranno 128 infatti gli atleti coinvolti, provenienti da 30 paesi. Tante le coppie italiane ai nastri di partenza: nel tabellone femminile spicca la presenza delle campionesse d’Italia in carica Marta Menegatti e Valentina Gottardi; con loro prenderanno parte al torneo anche le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, alla loro prima uscita dopo lo stop per infortunio subito da Bianchin alle finali di Caorle (VE) del Campionato Italiano Assoluto 2022. Insieme a loro partiranno dal main draw anche le sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth e le giovani azzurre Margherita Tega e Anna Pelloia. Cominceranno invece la loro avventura dalle qualifiche Erika Ditta ed Eleonora Sestini e Luna Cicola e Agnese Angeloni.

Nel tabellone maschile invece partiranno dal main draw Davide Benzi e Carlo Bonifazi, coppia testa di serie numeri 1 del torneo, Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, i campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta e i giovani Tobia Marchetto e Theo Hanni. Cominceranno la manifestazione dalle qualifiche Fabrizio Manni e Francesco Vanni, vincitori del Futures dello scorso anno sempre al Fantini Club di Cervia e Andrea Armellini e Roul Acerbi, arrivati quarti ai Mondiali Under 19 dello scorso anno in Turchia.