CEV Nations Cup 2023: da domani a Budapest azzurre in campo

BUDAPEST (UNGHERIA)- Dopo il trionfo delle coppie maschili nel preliminare della CEV Nations Cup 2023, ora tocca a Marta Menegatti e Valentina Gottardi e a Sofia Arcaini e Chiara They difendere i colori azzurri nell'analoga fase al femminile che prenderà il via domani a sabato 10 giugno a Budapest in Ungheria. A contendersi il primo posto nel raggruppamento, che vale il passaggio del turno, insieme all’Italia saranno protagoniste l’Ungheria, padrona di casa, l’Inghilterra, la Croazia e l’Austria.