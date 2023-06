Nicolai/Cottafava a Jurmala dove trionfarono nel 2022

JURMALA (LETTONIA)- Domani, giovedì 15 giugno, il circo del beach volley mondiale farà tappa a Jurmala dove andrà in scena il quarto torneo Challenge del Beach Pro Tour 2023. Una sabbia, quella lettone, che rievoca dolcissimi ricordi per la coppia azzurra Nicolai/Cottafava che nel 2022 salirono sul gradino più alto del podio del torneo e per questo quest'anno saranno testa di serie numero 1. Dovranno conquistare invece il main draw partendo dalle qualificazioni le altre due coppie maschili azzurre, Lupo/Rossi e Bonifazi/Benzi.