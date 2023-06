Scampoli/Bianchin si arrendono ai quarti di Jurmala

Dopo aver superato la fase a gironi al secondo posto della Pool C e dopo aver inflitto un secco 2-0 (21-16, 21-18) alle spagnole Daniela M. Álvarez/Tania Moreno negli ottavi di finale, la coppia federale questo pomeriggio si è dovuta arrendere 2-0 (21-13, 21-16) alle forti padrone di casa Anastasija Samoilova/Tina Graudina, coppia testa di serie numero uno del torneo che attualmente occupa il nono posto nel ranking FIVB.

Dopo il trionfo della scorsa settimana al Future di Lecce, un altro buon torneo quello disputato dalle azzurre che fa ben sperare per i prossimi impegni.

Nel tabellone maschile invece Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno chiuso la manifestazione al nono posto dopo la sconfitta per 2-0 (21-18, 21-17) subita dai polacchiPiotr Kantor/Jakub Zdybek, Daniele Lupo ed Enrico Rossi sono invece stati superati 2-1 (18-21, 21-14, 15-11) dai norvegesiMathias Berntsen/Handrick Molnel primo turno ad eliminazione diretta.