Menegatti/Gotttardi e Lupo/Rossi vanno avanti a Gstaad

Con due larghi successi Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno raggiunto il main draw. Le azzurre infatti hanno prima superato le canadesi Pavan/Mc Bain con un doppio 21-17, per poi confermarsi nella seconda e decisiva sfida contro la coppia spagnola Alvarez/Moreno, superata 2-1 (21-17, 14-21, 15-11).

Per le campionesse d’Italia domani è in programma un doppio impegno: alle ore 10 l’esordio nella Pool D contro le statunitensi Nuss/Kloth, alle 18 invece la seconda uscita contro la coppia brasiliana Carol/Barbara, team rispettivamente numero tre e quattro del ranking FIVB. Per le azzurre l’ultimo match della fase a gironi è in programma venerdì 7 alle ore 12 contro le svizzere Hüberli/Brunner.

Niente da fare invece per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; le azzurre sono state sconfitte 2-0 (21-17, 21-15) nel primo turno dalla forte coppia lettone Graudina/Samoilova perdendo così la possibilità di perseguire il torneo.

Due importanti vittorie e accesso al main draw anche per Daniele Lupo ed Enrico Rossi; gli atleti dell’Aeronautica Militare si sono nettamente imposti 2-0 (21-14, 21-11) contro i francesi Canet/Rotar e 2-0 (21-18, 21-16) contro gli olandesi Van de Velde/Immers, trovando così spazio nel tabellone principale. Gli azzurri, inseriti poi nella Pool B, domani alle ore 15 affonteranno i brasiliani George/Andre, per poi chiudere il main draw venerdì 7 contro i cileni Grimalt M./Grimalt E. (ore 9) e i qatarioti Cherif/Ahmed (ore 14).

Sempre domani inizierà l’avventura a Gstaad anche per Alex Ranghieri e Adrian Carambula; gli azzurri, inseriti nella Pool D affronteranno alle ore 14 gli svizzeri Krattiger/Breer, per poi riscendere sulla sabbia venerdì contro i tedeschi Ehlers/Wickler (ore 10) e gli spagnoli Herrera/Gavira (ore 16).