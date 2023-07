A Montesilvano seconda giornata di gare

MONTESILVANO (PESCARA)- La seconda giornata di gare del Campionato Italiano Assoluto Fonzies , che si è consumata oggi sui quattro campi allestiti per l’occasione a Montesilvano, e che ha visto scendere in campo nel main draw 16 coppie femminili e altrettante maschili, ha regalato fin dalle prime ore del mattino autentiche emozioni e con risultati in bilico fino alla fine. Al termine di tutte le gare sono stati decretati i primi team semifinalisti per ciascun gender che domani dalle ore 10 (diretta Discovery +) saranno nuovamente in campo per conquistare l’ambita Coppa Italia 2023.

Nel torneo femminile si scontreranno in semifinale Leonardi-Balducci contro la vincente tra Mattavelli-Puccinelli e Gradini-Frasca (tabellone perdenti) e la coppia formata da Scampoli-Bianchin che affronterà i vincitori dell’altro quarto di finale del tabellone perdenti tra Benazzi-Breidenbach e Franzoni-Gili. Nel tabellone maschile, invece, si sfideranno nella prima semifinale Sacripanti-Cecchini contro i vincenti della sfida che vedrà opposti Manni-Vanni e Viscovich-Dal Corso, mentre Aveiro-Amieva nell’altra semifinale contro i vincenti tra Spadoni-Luisetto e Benzi-Bonifazi.

TABELLONE FEMMINILE-

Percorso netto per la coppia numero 1 del tabellone Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, infatti, hanno vinto la prima partita contro Toti- Allegretti 2-1 (21-19, 16-21, 15-13), poi hanno superato in rimonta 2-1 (19-21, 21-17, 15-13) Mancinelli-Bianchi, infine hanno superato con il punteggio di 2-0 (21-17, 26-24) Gradini-Frasca conquistando così l’accesso in semifinale.

Silvia Leonardi e Sofia Balducci, invece, sono entrate tra le migliori quattro coppie del torneo dopo aver avuto la meglio per 2-0 (22-20, 21-12ì3) sulle argentine Maia-Peralta nel primo match di giornata e poi sono state brave a vincere contro Sestini-Ditta 2-0 (21-18, 24-22). Leonardi e Balducci nell’ultima gara di giornata hanno battuto Sara Breidenbach e Giada Benazzi con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-16).

Le ultime due sfide del tabellone perdenti che decreteranno le restanti semifinaliste, in programma domani alle ore 8.30, vedranno la coppia formata da Mattavelli-Puccinelli opposta a Gradini-Frasca e Franzoni-Gili contro Benazzi-Breidenbach.

TABELLONE MASCHILE -

Tanto lo spettacolo messo in campo anche nel tabellone maschile dove le sedici coppie in gara si sono date battaglia sportiva. Grande prova di forza anche per gli argentini Leo Aveiro e Bautista Amieva, reduci dalla vittoria nel Future di Messina, che in mattinata hanno battuto per 2-0 (21-19-21-12) Cravera-Crusca. A seguire la coppa argentina al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine ha superato 2-0 (21-15-21-15) Ingrosso-Marta.

Nell’ultimo match, giocato nel campo centrale impreziosito anche da una buona cornice di pubblico, hanno superato al termine di un match che ha regalato spettacolo gli azzurri Dal Corso-Viscovich con il punteggio di 2-1 (13-21, 26-24, 15-9).

La seconda coppia ad aver conquistato l’accesso in semifinale è stata quella formata da Mauro Sacripanti e Matteo Cecchini.

Mauro e Matteo hanno prima superato agilmente 2-0 (21-11, 21-17) Siccardi-Seregni e poi ha avuto la meglio in rimonta su Martino-Caminati per 2-1 (13-21, 21-19, 16-14). Nell’ultima sfida del tabellone vincenti Sacripanti-Cecchini hanno battuto al termine di un match intenso anche la coppia formata da Benzi-Bonifazi per 2-1 (16-21, 21-16, 15-12)

Le altre due semifinaliste usciranno domani dalle due sfide del tabellone perdenti che vedranno la coppia tricolore Dal Corso-Viscovich a Manni-Vanni e Spadoni-Luisetto contro Benzi-Bonifazi.

Domani a partire dalle ore 10 diretta di Discovery+ sono, invece, in programma le semifinali femminili. A seguire sarà la volta delle semifinali maschili prima delle gare per il terzo e quarto posto. L’intensa giornata sarà chiusa dalle finali femminili e maschili, in programma rispettivamente alle ore 16 e ore 17.

Dalla collaborazione tra FIB e FIPAV, grazie alla sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte dei relativi presidenti Marco Giunio De Sanctis e Giuseppe Manfredi, ha avuto luogo oggi sulla spiaggia di Montesilvano il primo evento congiunto delle due Federazioni. Nello specifico si è tenuta in concomitanza al circuito tricolore di beach volley la prima tappa del Beach Bocce Tour propedeutica alle finali nazionali. I partecipanti, arrivati da tutta la regione, hanno dato vita ad uno spettacolo avvincente e entusiasmante.

RISULTATI E PROGRAMMA GARE -





Domenica 9 luglio

La copertura televisiva sarà garantita da Discovery+ ed Eurosport:

Ore 10.00, semifinale femminile: Discovery+

Ore 11.00, semifinale femminile: Discovery+

Ore 12.00, semifinale maschile: Discovery+

Ore 13.00, semifinale maschile: Discovery+

Ore 14.00, finale 3/4° posto femminile: Discovery+

Ore 15.00, finale 3/4° posto maschile: Discovery+

Ore 16.00, finale 1/2° posto femminile: Discovery+

Ore 17.00, finale 1/2° posto maschile: Discovery+