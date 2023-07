Ad Edmonton Gottardi/Menegatti e Nicolai/Cottafava superano i quarti

EDMONTON (CANADA)- Arrivano belle soddisfazioni per i colori azzurri da Edmonton in Canada dove è in corso di svolgimento il sesto torneo Challenge Pro Tour.

Due coppie azzurre, Marta Menegatti e Valentina Gottardi nel femminile, e Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nel maschile, hanno conquistato l'accesso alle semifinali.

Le due azzurre, infatti, hanno brillantemente superato sia gli ottavi che i quarti di finale; importanti successi arrivati contro le statunitensi Cannon/Sponcil, superate 2-1 (21-17, 17-21, 15-9) e contro le austriache D.Klinger/R.Klinger, battute 2-0 (21-15, 21-17), hanno dunque permesso al team azzurro di entrare tra le migliori quattro coppie del torneo. Marta e Valentina si giocheranno l’accesso alla finale oggi alle ore 17.30 (ore italiane) contro le svizzere Esmée-Zoé.

Nel tabellone maschile grazie alla bellissima vittoria per 2-0 (25-23, 21-16) sugli ucraini Popov/Reznik, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno ottenuto l’accesso alla semifinale del torneo Challenge che si sta giocando in Canada.

Un match intenso nel quale gli azzurri sono stati bravi a imporre il proprio ritmo nei momenti decisiva della partita. Paolo e Samuele torneranno nuovamente sui campi di Edmonton questa sera alle ore 20.30 contro i norvegesi Mol H.-Berntsen per cercare di ottenere un posto in finale.