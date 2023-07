Ranghieri/Carambula firmano due successi a Montreal

MONTREAL (CANADA)- Partenza col botto per Alex Ranghieri e Adrian Carambula nel main draw nel torneo Elite 16 di Montreal, in Canada per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Nella prima giornata l' unica coppia italiana rimasta in gara dopo le eliminazioni nelle qualifiche di Scampoli-Bianchin e Nicolai-Cottafava, ha centrato un doppio successo.