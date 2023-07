Cirò Marina ospita la sesta tappa del Campionato Italiano

Dopo la conclusione delle tappe giovanili (U20, U18 e U16), andate in scena sul lungomare di Ostia (Roma) si riparte con le gare del venerdì riservate alle qualifiche, che assegneranno sei posti al femminile e altrettanti al maschile per il completamento del main draw. Sedici coppie al femminile e altrettante nel maschile, invece, da sabato scenderanno in campo per conquistare la tappa calabrese con le finali in programma domenica 30 luglio

Nel torneo femminile spiccano Giada Benazzi e Sara Breidenbach, vincitrici dell’ultima tappa disputata a Catania. Con loro ci saranno, tra le altre, Franzoni-Gili, Annibalini-Barboni, Bianchi-Mancinelli e Orsi Toth-Lantignotti.

Tra i ragazzi, invece, presenti i vincitori della tappa di Catania Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Partiranno come testa di serie numero due nel tabellone maschile Davide Benzi e Carlo Bonifazi vincitori a Montesilvano della Coppia Italia 2023. Con loro, tra gli altri, a darsi “battaglia” sulla sabbia di Cirò Marina ci saranno Geromin-Sacripanti, Spadoni-Luisetto e Marchetto-Windisch.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI-

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

28-30 luglio, Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GOLD-

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)