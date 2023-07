MONTREAL (CANADA)- Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno vinto la Pool C del torneo Elite 16 di Montreal, in Canada conquistando il pass diretto per i quarti di finale in programma questa sera alle ore 21.30 (italiane). I due azzurri, dopo le vittorie nelle prime due partite, nella terza si sono arresi 2-1 (19-21, 21-17, 15-12) ai brasiliani Evandro/Arthur al termine di un match molto combattuto.