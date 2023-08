Euro Beach: Nicolai/Cottafava sfortunati in semifinale

VIENNA (AUSTRIA )- Sfortunato esito della semifinale degli Europei di beach volley per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che, dopo aver a lungo cullato il sogno di entrare in finale, si sono dovuti arrendere dopo lunga battaglia alla coppia campione d'Europa in carica, gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig che nella Danube Insel di Vienna in Austria, hanno superato 2-1 (21-12, 15-21, 21-23) i due azzurri. Un po' di rammarico per il finale del tie-break che ha visto la formazione azzurra portarsi sopra i rivali sul 14-12, senza riuscire a chiudere i conti. Nonostante la sconfitta, un'altra grande prova per il team azzurro; l’obiettivo ora è la medaglia di Bronzo.

Dominio Italia nel primo set. Partenza sprint degli azzurri che trovano un prezioso allungo sul 6-2. L’Italia non cala il ritmo e gli svedesi subiscono il colpo, Nicolai/Cottafava scappano dal 8-4 al 10-6. Il team azzurro prende nuovamente il largo sui campioni d’Europa incrementando il vantaggio sul +8 (16-8). Sulle ali dell’entusiasmo Nicolai/Cottafava chiudono il primo set in proprio favore sul 21-12. Pronta reazione svedese all’inizio della seconda frazione di gioco, Ahman/Hellvig si portano a +4 sugli azzurri (4-8); Italia prova ad accorciare le distanze (8-10) ma la coppia svedese trova il +5 sul 12-17. I detentori del titolo europeo chiudono il set 15-21 allungando così la partita al tie-break. Tie-break infinito e ricco di colpi di scena. Le due squadre sempre a contatto sono passate dal 3-3, al 10-10. Gli azzurri conquistano l’importante break sul finale (14-12) grazie al muro di Nicolai sull’attacco di Hellvig, ottenendo così il primo match point, annullato prontamente dagli svedesi che si riportano in parità sul 14-14. Match vibrante: le due compagini si sorpassano e contro sorpassano, annullandosi reciprocamente una serie notevole di match point. Il guizzo decisivo è però della Svezia che chiude questa seconda semifinale di giornata sul 21-23.

Gli azzurri torneranno sulla sabbia alle ore 16.30 per affrontare gli ucraini Sergiy Popov e Eduard Reznik (diretta TV Rai Sport): in palio la medaglia di Bronzo. A sfidarsi dunque per la medaglia d’Oro, match in programma alle ore 17.45, saranno invece gli stessi svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig e la coppia olandese formata da Leon Luini e Yorick De Groot, formazione che a sorpresa nella giornata di ieri ha eliminato nei quarti di finale i plurimedagliati campioni norvegesi Anders Mol e Christian Sorum.

A trionfare invece ieri nella rassegna continentale femminile sono state le svizzere Tanja Huberli e Nina Brunner; il team elvetico (argento nel 2021) si è imposto nettamente 2-0 (21-12, 21-13) in finale contro le spagnole Daniela Alvarez e Tania Moreno, team che ha sconfitto le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi nei quarti di finale. A salire sul terzo gradino del podio le tedesche Laura Ludwig e Louisa Lippmann, grazie al successo per 2-1 (21-14, 18-22, 15-11) ottenuto contro l’altra coppia elvetica composta da Anouk Vergè-Deprè e Joana Mader.

TABELLONE MASCHILE



SEMIFINALI

Luini/De Groot (NED) VS Popov/Reznik (UKR) 2-0 (22-20, 21-18)

Ahman/Hellvig (SWE) VS Nicolai/Cottafava (ITA) 2-1 (12-21, 21-15, 23-21)

FINALI

3/4° posto, ore 16.30: Popov/Reznik (UKR) VS Nicolai/Cottafava (ITA)

1/2° posto, ore 17.45: Luini De Groot (NED) VS Ahman/Hellvig (SWE)

TABELLONE FEMMINILE-



SEMFINALI

Huberli/Brunner (SUI) VS Ludwig/Lippmann (GER) 2-1 (21-19, 19-21, 16-14)

Alverez/Moreno (ESP) VS Verge-Depre/Mader (SUI) 2-1 (25-27, 21-17, 15-13)

FINALI

3/4° posto: Ludwig/Lippmann (GER) VS Verge-Depre/Mader (SUI) 2-1 (21-14, 18-21)

1/2° posto: Huberli/Brunner (SUI) VS Alvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-12, 21-13)