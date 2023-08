Europei U20: prima giornata positiva per le coppie italiane

RIGA (LETTONIA)- A Riga in Lettonia si è giocata la prima giornata dei Campionati Europei Under 20 di beach volley .

Partenza positiva per le due coppie italiane in gara.

Buon esordio nel maschile per gli azzurrini Michael Burgmann e Raoul Acerbi. Gli italiani, infatti, hanno superato nel primo match della pool F i croati Devald/Vlaši? con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-10), al termine di una partita nella quale Michael e Raoul hanno condotto dall’inizio alla fine. Il duo tricolore tornerà nuovamente in campo domani alle ore 9.40 (italiane) per affrontare i lettoni Teteris/Gutmanis e successivamente i belgi Hendrikx/Vercauteren alle ore 16.20.

Questa mattina hanno fatto il loro esordio nel tabellone femminile anche Agnese Angeloni e Luna Cicola. Le azzurrine hanno brillantemente superato per 2-0 (21-18, 21-13) le lettoni Katr?na Struka e Karmena Struka dopo un incontro che le ha viste quasi sempre in vantaggio sulle avversarie.

Nella seconda gara di giornata Agnese e Luna si sono dovute arrendere al tie-break al termine di un match molto combattuto contro le tedesche Schäkel/Dreßen 2-1 (21-13, 8-21, 16-14).

Angeloni e Cicola affronteranno domani alle ore 12.10 italiane la coppia della Repubblica Ceca Pavelková A./Pavelková K nella terza e ultima gara della fase a gironi.