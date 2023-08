Nicolai/Cottafava ad Amburgo battono i campioni d' Europa

AMBURGO (GERMANIA)- Avvio da circoletto rosso nell' 'Elite 16' di Amburgo per la coppia azzurra composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che hanno sconfitto, nella gaga d'esordio nella Pool D i campioni d'Europa David Ahman e Jonatan Hellvig. Per la coppia allenata da coach Simone Di Tommaso, un importante riscatto dopo la sconfitta subita proprio contro gli svedesi nella semifinale della rassegna continentale di Vienna (Austria). Per gli azzurri domani sono in programma due sfide che andranno a chiudere la fase a pool; Nicolai/Cottafava alle ore 11 se la vedranno contro la coppia verdeoro composta da Pedro Solberg e Gustavo Albrecht Carvalhaes, mentre l’ultima partita è in programma alle ore 20 contro i tedeschi Nils Ehlers e Clemens Wickler.

In precedenza erano scese in campo Marta Menegatti e Valentina Gottardi che hanno fatto registrare una sconfitta e una vittoria nei due match che hanno disputato. Le campionesse d’Italia sono state prima superate al tie break 2-1 (11-21, 21-16, 15-11) dalle statunitensi Sara Hughes e Kelly Cheng, team numero due del ranking FIVB, per poi rifarsi ampiamente nel tardo pomeriggio contro le tailandesi Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee, superate agilmente 2-0 (21-12, 21-14). Per la coppia federale l’ultimo impegno della fase a gironi è in programma domani alle ore 15 contro le tedesche Svenja Muller e Cinja Tillmann.

Esordio sfortunato invece per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Gli azzurri, inseriti nella Pool B, sono stati superati al tie break 2-1 (16-21, 21-14, 18-16) dagli spagnoli Pablo Herrera e Adrián Gavira. Gli atleti dell’Aeronautica Militare avranno modo di rifarsi domani nella doppia sfida contro gli statunitensi Miles Partain e Andrew Benesh (ore 8), team testa di serie numero due del torneo che negli ultimi due appuntamenti Elite 16 del BPT ha ottenuto due importanti piazzamenti: il secondo posto a Montreal (Canada) e il primo posto a Gstaad (Svizzera). L’ultimo impegno del girone per gli azzurri è in programma alle ore 16 contro gli orange Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen.