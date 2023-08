Ad Amburgo Cottafava/Nicolai e Menegatti/Gottardi proseguono la marcia

Nel torneo maschile sicura la marcida di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che, dopo le due vittorie nelle qualifiche, e dopo la splendida performance di ieri contro i campioni d’Europa in carica, gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig, quest’oggi hanno firmato altre due ottime prestazioni; gli azzurri questa mattina si sono prima imposti 2-0 (21-19, 21-12) sui brasiliani Pedro Solberg e Gustavo Albrecht Carvalhaes per poi confermarsi nell’ultimo match di giornata contro i tedeschi Nils Ehlers e Clemens Wickler, superati 2-0 (27-25, 21-19). Con tre importanti vittorie la coppia federale azzurra supera la fase a gironi in testa alla Pool D, staccando il pass per i quarti di finale in programma nella giornata di domani.

Nel femminile continuano il cammino nel torneo tedesco anche Marta Menegatti e Valentina Gottardi; le azzurre, dopo la i risultati ottenuti ieri (una vittoria contro la Thailandia e una sconfitta contro gli Stati Uniti), quest’oggi si sono dovute arrendere 2-0 (21-19, 21-19) contro le tedesche Svenja Muller e Cinja Tillmann nell’ultima uscita della Pool D; le campionesse d’Italia in carica torneranno sulla sabbia domani alle ore 10.30 contro le campionesse d’Europa, le svizzere Tanja Hüberli e Nina Brunner, coppia testa di serie numero sei del torneo.

Si è chiuso invece tredicesimo posto il percorso di Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Gli atleti dell’Aeronautica Militare non sono riusciti a confermare quanto di buono fatto vedere nei tornei passati; gli azzurri infatti dopo la sconfitta di ieri contro gli spagnoli Pablo Herrera e Adrián Gavira, quest’oggi sono stati superati 2-0 (21-14, 21-16) dagli statunitensi Miles Partain e Andrew Benesh e 2-0 (21-15, 21-12) dagli olandesi Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen, rispettivamente nella seconda e nella terza uscita del girone B, perdendo così la possibilità di proseguire il torneo.