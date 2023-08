Ad Amburgo Nicolai/Cottafava volano in semifinale

AMBURGO (GERMANIA)- Quarta vittoria di fila e semifinale in tasca per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nell’Elite 16 di Amburgo in Germania. La coppia azzurra oggi ha firmato un'altra bella impresa superando nei quarti con il punteggio di 2-1 (16-21, 21-13, 15-10) gli spagnoli Pablo Herrera e Adrián Gavira.