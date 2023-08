Ad Amburgo Nicolai/Cottafava conquistano la finale

AMBURGO (GERMANIA)- Ancora una grande prestazione che profuma d'impresa quella firmata oggi da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nell’Elite 16 in corso di svolgimento ad Amburgo in Germania. La coppia azzurra, che nel girone di qualificazione avevano sconfitto i campioni d’Europa in carica, Ahman/Hellvig, oggi in semifinale hanno superato i campioni olimpici e mondiali Anders Mol e Christian Sorum con il risultato di 2-1 (25-23, 19-21, 15-13) conquistando la finale del torneo dove ritroveranno la stessa coppia svedese titolare del titolo continentale.

L’ottima prestazione di oggi conferma il grande stato di forma degli atleti allenati da coach Simone Di Tommaso che stanno giocando al pari delle migliori formazioni mondiali.

Nel primo set le due squadre sono state sempre a contatto (7-7). I norvegesi hanno tentato l’alllungo portandosi a 3 (12-15), ma un dominante Nicolai a muro ha permesso agli azzurri di riportarsi in parità (17-17). Il set si è poi protratto ai vantaggi con entrambe le formazioni che hanno avuto l’opportunità di chiudere, ma alla fine a spuntarla sono stati gli azzurri grazie al muro di Nicolai su Mol e all’attacco di Cottafava dopo una spettacolare difesa (25-23).

Nella seconda frazione di gioco i norvegesi hanno tentato più volte di scappare (8-11) senza però trovare la fuga decisiva: la coppia federale ha riposto colpo su colpo e ha riaperto i giochi sul 19-19. Decisivo è stato il break dei campioni olimpici che hanno prolungato il match al tie-break (19-21).

Al ritorno in campo gli azzurri hanno preso il comando del gioco portandosi a +3 (5-2). Mol/Sorum però hanno accorciato le distanze fino a trovare la parità sul 6-6. Un muro di Nicolai trova il break in casa azzurra (8-6); Cottafava sfrutta il mani out e l’Italia si è portata sul 10-8. Bravi gli azzurri a mantenere il vantaggio e a incrementarlo sul 12-9. Sul finale Nicolai/Cottafava chiudono la partita 15-13 staccando così il pass per la finalissima in programma alle ore 19, di nuovo contro gli svedesi Ahman/Hellvig, usciti vincitori nell'altra semifnale contro i brasiliani George/Andre, superati 2-1 (21-14, 14-21, 15-13). Per Nicolai/Cottafava si tratta della seconda finale in un torneo Elite 16, categoria più importante del Beach Pro Tour, dopo quella disputata e vinta a Jurmala (Lettonia) nel giugno del 2022.