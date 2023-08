Amburgo: Nicolai/Cottafava si arrendono in finale solo al tie break

Va in archivio comunque un torneo che ha visto la nostra coppia principe centrare un risultato importantissimo impreziosito dalle vittorie sugli stessi Ahman/Hellvig nel girone di qualificazione e sui Campioni Olimpici Anders Mol e Christian Sorum in semifinale.

Partiti dalle qualifiche, gli azzurri hanno inanellato una serie di vittorie tenendo anche alto il livello di gioco. Nonostante la sconfitta, i punti guadagnati comunque garantiscono un altro importante passo in avanti nel ranking per la coppia federale, in chiave qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Questa sera nell’Arena Centrale di Amburgo è stata subito grande bagarre. Spettacolo e altissimo livello di beach volley per le due squadre in campo. Primo set che ha visto gli svedesi trovare subito l’allungo (3-7), ma gli azzurri sono stati bravi a ricucire lo strappo, portandosi di nuovo a contatto sul 11-12. I campioni europei in carica hanno poi messo il piede sull’acceleratore trovando il +5 (13-18); vantaggio che Ahman/Hellvig hanno ben amministrato chiudendo la prima frazione sul 16-21.

Anche l’inizio del secondo set ha visto la partenza sprint del team nord europeo (7-11); ottima reazione d’orgoglio degli azzurri che fissano il risultato in parità grazie a una battuta vincente di Samuele Cottafava (17-17). La battaglia punto a punto è poi proseguita e le due compagini sono passate dal 18-18, al 20-20. A trovare lo spunto finale sono stati però Nicolai/Cottafava che al terzo set point a disposizione sono riusciti a portarsi a casa il set sul 24-22, ristabilendo dunque la parità 1-1.

Spettacolare ed estremamente equilibrato il tie-break. I due team sono rimasti a contatto dal 5-5 all’13-13. Entrambe le formazioni hanno avuto a disposizione diversi match point, con la partita che si è protratta ai vantaggi. Sul 19-19 il break decisivo lo hanno trovato gli svedesi che sono riusciti a chiudere il match sul 19-21. Il terzo gradino del podio se lo sono aggiudicati Mol/Sorum grazie al successo per 2-0 (21-19, 21-16) sui brasiliani George/Andre.