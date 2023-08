Due coppie italiane vanno avanti a Brno

BRNO (REPUBBLICA CECA)- Sorridono le coppie italiane impegnate a Brno in Repubblica Ceca nel torneo Futures del Beach Pro Tour 2023 di beach volley . mentre è già fuori il binomio azzurro impegnato a Baden in Austria.

Due le coppie azzurre presenti nel torneo in Repubblica Ceca. Il team composto da Davis Krumins e Manuel Alfieri, partito dalle qualifiche nella giornata di ieri ha superato 2-0 (21-16, 23-21) i padroni di casa Polednik/Nemec e 2-0 (21-13, 21-12) i greci Kanellos/Terzoglu qualificandosi così al main draw.

La coppia italiana, inserita poi nella Pool B, quest’oggi è stata superata al tie-break (17-21, 21-18, 15-11) dai cechi Sepka/Semerad nella prima uscita della fase a gironi. Domani alle ore 11 Alfieri/Krumins torneranno sulla sabbia per affrontare gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven.

Sempre a Brno, esordio vincente invece per Tobia Marchetto e Jakob Windisch; gli azzurri, partiti direttamente dal main draw, quest’oggi hanno superato agevolmente 2-0 (21-14, 21-16) gli olandesi Groenewold/Van Der Loo nella prima uscita del girone A; domani alle ore 9.20 l’ultimo impegno della pool contro la coppia ceca formata da Dumek/Sedlak.

Niente da fare invece per la coppia italiana impegnata nel Future di Baden, in Austria. Dopo aver passato le qualifiche, in virtù dei due successi ottenuti contro gli olandesi Hommes/Oomns (21-15, 21-16) e contro i greci Ntallas/Chatzinikolau (21-17, 24-22), Mauro Sacripanti e Matteo Cecchini, quest’oggi non sono riusciti a confermarsi; il team azzurro è infatti stato sconfitto 2-0 (21-6, 21-19) dagli austriaci Hammarberg/Horst e 2-1 (16-21, 21-17, 15-9) dall’altra coppia padrona di casa composta da Friedl/Huber, rispettivamente nella prima e nella seconda uscita della Pool A, concludendo di fatto la manifestazione al tredicesimo posto.