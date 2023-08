Le coppie italiane fuori nel Future di Brno

BRNO (REPUBBLICA CECA)- Non è stata particolarmente fortunata la partecipazione italiana al Future di Brno . Entrambe fuori dalla lotta per le medaglie le due formazioni azzurre impegnate in Repubblica Ceca.

Manuel Alfieri e Davis Krumins dopo aver perso il primo match della Pool B nella giornata di ieri contro la Repubblica Ceca, quest’oggi hanno trovato il riscatto grazie al successo per 2-0 (21-16, 24-22) sugli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven, accedendo così al primo turno a eliminazione diretta, vinto anche questo 2-1 (21-19, 19-21, 15-13) contro i padroni di casa Trousil/Westphal. Fatale per il team azzurro è stata però la sconfitta ai quarti di finale subita con il risultato di 2-1 (21-23, 21-17, 15-13) dall’altra coppia ceca composta da Dumek/Semlak, coppia testa di serie numero uno del torneo, chiudendo la manifestazione al quinto posto.

Nono posto finale invece per Tobia Marchetto e Jakob Windisch. Gli azzurri dopo il successo all’esordio contro l’Olanda, quest’oggi non sono riusciti a confermarsi nel secondo match della Pool A, perso al tie-break (21-17, 21-23, 15-9) contro Dumek/Sedlak. Per gli azzurri tie-break sfortunato (21-18, 20-22, 15-12) anche negli ottavi di finale contro i cechi Bercik/Dzavoronok; sconfitta che ha determinato dunque per la coppia azzurra l’eliminazione dal torneo (nono posto).