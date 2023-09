Il Future di Cervia parla italiano: quattro coppie azzurre in semifinale

La seconda giornata ha decretato l'ingresso in semifinale di quattro coppie azzurre, tre nel tabellone femminile e una in quello maschile.

Sarà derby tutto italiano nella prima semifinale del torneo femminile; a contendersi l’accesso nella finalissima saranno Viktoria e Reka Orsi Toth e Jessica Allegretti ed Eleonora Annibalini. Il team Orsi Toth dopo i due successi di ieri nella Pool A, questa mattina ha superato al tie-break (16-21, 21-18, 15-9) le olandesi Cramer/Overwater nei quarti di finale, vittoria che ha permesso dunque alle sorelle Orsi Toth di assicurarsi un posto in semifinale. Dopo il derby perso nella prima uscita della Pool A, per la squadra azzurra Allegretti/Annibalini quest’oggi tre importanti conferme: il primo successo è arrivato con il risultato di 2-0 (21-17, 21-15) contro le svizzere Kressler/Schaltegger nella seconda uscita della Pool A, poi il 2-0 (26-24, 21-12) contro le francesi Guignan/Fareura nel primo turno a eliminazione diretta e per chiudere il 2-0 (21-18, 21-14) inflitto alle lettoni Ebere/Kostantinova nei quarti di finale. Ottimo il percorso di Jessica Allegretti ed Eleonora Annibalini che alla loro prima presenza di coppia, domani avranno alle ore 9, avranno l’opportunità di conquistare l’accesso in finale. Posto in semifinale conquistato anche da Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli; le azzurre dopo la sconfitta subita ieri nel primo match della fase a gironi, quest’oggi hanno inanellato tre importanti vittorie contro le svedesi Maneskold/Bergholm (21-14, 21-14), le slovacche Hermanova/Reginova (21-18, 21-14) e le ceche Dvornikova/Pospisilova (16-21, 21-19, 15-13), ottenendo così anche loro un posto in semifinale, in programma domani alle ore 10 contro le svizzere Bentele/Lutz, coppia che ha superato 2-0 (21-19, 21-19) le azzurre Erika Ditta ed Eleonora Sestini nei quarti di finale. Nono posto finale invece per Valeria Tallevi Diotallevi e Giada Godenzoni.

Ottime prestazioni nel tabellone maschile per Tobia Marchetto e Jakob Windisch; gli azzurri dopo aver passato la fase a gironi con una vittoria e una sconfitta, quest’oggi hanno prima superato 2-0 (21-15, 21-10) gli svizzeri Masserey/Hensler nel primo turno, per poi avere la meglio nei quarti di finale sugli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich (quinto posto finale), superati al tie-break (15-21, 21-13, 15-10). Marchetto/Windisch domani alle ore 11 affronteranno i cechi Westphal/Lenc, compagine già affrontata nella seconda uscita della Pool A (sconfitta con un doppio 21-19). Quinto posto finale per le coppie azzurre Gianluca Dal Corso/Marco Viscovich, Andrea Abbiati/Tiziano Andreatta, Davis Krumins/Giacomo Spadoni e Marco Ulisse e Alessandro Carucci. Davide Boncompagni/Nicolo Conti, Andrea Pizziolo/Marco Raisa e Marco Zoli/Lorenzo Monti hanno invece chiuso il torneo al tredicesimo posto.

IL PROGRAMMA DEL 24 SETTEMBRE-



TABELLONE FEMMMINILE.



SEMIFINALI



Ore 9, Reka Orsi Toth/Viktoria Orsi Toth (ITA)-Jessica Allegretti/Eleonora Annibalini (ITA)

Ore 10, Aurora Mattavelli/Rachele Mancinelli (ITA)-Menia Bentele/Anna Lutz (SUI)

TABELLONE MASCHILE.



Ore 11, David Westpahl/David Lenc (CZE)-Tobia Marchetto/Jakob Windisch (ITA)

Ore 12, Ardis Bedritis/Arturs Rinkevics (LAT)- Artúr Hajos/Bence Attila Streli (HUN)