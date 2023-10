Scampoli/Bianchin al posto di Nnoruga/Franco ai Mondiali di beach volley

MESSICO- Ai Mondiali di Beach Volley che scattano oggi alle 22-30 italiane in Messico (Tlaxcala, Huamantla e Apizaco), alle quattro coppie azzurre già annunciate, si aggiungerà quella formata da Scampoli/Bianchin che prenderà il posto, nel main draw femminile delle nigeriane Nnoruga/Franco che all'ultimo momento hanno rinunciato a prendere parte alla rassegna iridata. Claudia e Margherita entrano di diritto nel tabellone in virtù del ranking che le indicava come coppia di riserva numero uno.

Le azzurre saranno inserite nella Pool F e faranno il loro esordio nella rassegna iridata sabato 6 ottobre alle ore 00.30 contro le brasiliane Carolina Solberg Salgado e Barbara Seixas de Freitas, coppia testa di serie numero sei del torneo; le atlete allenate da Fabrizio Magi e Laura Giombini, chiuderanno poi il girone domenica 8 contro le tedesche Laura Ludwig e Louisa Lippmann, e lunedì 9 ottobre contro le giapponesi Miki Ishii e Sayaka Mizoe.

Un importante notizia dunque per il duo Scampoli/Bianchin che, dopo il nono posto ottenuto ai Mondiali di Roma nel 2022, avranno dunque l’opportunità di gareggiare in una nuova rassegna iridata. L’obiettivo sarà quello di ottenere il miglior risultato possibile per provare a scalare qualche posizione nel ranking in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il calendario della fase a Gironi delle coppie italiane-



Venerdì 6 ottobre

Ore 22.30: Ranghieri/Carambula (ITA)-Mora/Lopez (NCA)

Ore 23.30: Boermans/De Groot (NED)-Lupo/Rossi (ITA)

Sabato 7 ottobre

Ore 00.30: Carol/Barbara (BRA)- Scampoli /Bianchin (ITA)

Ore 3.00: Nicolai/Cottafava (ITA)-Barajas/Cruz (MEX)

Ore 19: Ranghieri/Carambula (ITA)-Seidl/Pristauz (AUT)

Ore 20: Mol/Sorum (NOR)-Lupo/Rossi (ITA)

Ore 23.30: Menegatti/Gottardi (ITA)-Quesada/Williams (CRC)

Domenica 8 ottobre

Ore 03.00: Ludwig/Lippmann (GER)-Scampoli/Bianchin (ITA)

Ore 23.30: Lupo/Rossi (ITA)-Monjane/Ainadino Martinho (MOZ)

Lunedì 9 ottobre

Ore 00.30: Ranghieri/Carambula (ITA)-Horl/Horst (AUT)

Ore 3.00: Menegatti/Gottardi (ITA)-D. Klinger/R.Klinger (AUT)

Ore 04:00: Nicolai/Cottafava (ITA)-McHugh/Burnett (AUS)

Ore 19: Ishii/Mizoe (JPN)-Scampoli/Bianchin (ITA)

Ore 20.30: Menegatti/Gottardi (ITA)-Scoles/Flint (USA)

Martedì 10 ottobre

Ore 04.00: Nicolai/Cottafava (ITA)-Herrera/Gavira (ESP)