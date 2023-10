Mondiali beach volley: esordio vincente per le coppie maschili italiane

MESSICO- Esordio positivo per tutte le coppie maschili italiane al Mondiale di Beach Volley che ha preso il via in Messico. Ranghieri/Carambula, Lupo/Rossi, Nicolai/Cottafava hanno vinto i rispettivi incontri d'esordio, un buon viatico in vista del proseguo del torneo. Sconfitte invece al tie break Scampoli/Bianchin , ripescate dell'ultimo momento nella rassegna iridata.

Esordio non particolarmente difficile per Alex Ranghieri e Adrian Carambula, prima delle cinque coppie italiane a esordire nella rassegna iridata. Gli azzurri hanno infatti superato con un doppio 21-11 la coppia nicaraguense Mora/Lopez; match senza storia, Ranghieri/Carambula hanno dominato sia il primo che il secondo set non lasciando alcuna possibilità di ripresa agli avversari. Gli atleti di coach Daniele Di Stefano torneranno sulla sabbia domani sabato 7 alle ore 19 contro gli austriaci Seidl/Pristauz e lunedì 9 alle ore 00.30 contro l’altra coppia austriaca Hörl/Horst (ore 00.30), rispettivamente nella seconda e nella terza uscita della Pool E.

Vittoria all’esordio anche per Daniele Lupo ed Enrico Rossi; gli atleti dell’Aeronautica Militare hanno superato in rimonta al terzo set (10-21, 23-21, 15-12) gli olandesi Stefan Boermans e Yorick de Groot nella prima uscita della Pool A; azzurri sofferenti nel primo set che ha visto gli olandesi trovare il vantaggio e incrementarlo sempre più fino al 21-10. Seconda frazione di gioco molto più equilibrata con le due compagini sempre molto vicine, gli azzurri sul finale sono riusciti ad annullare prima un match point per poi trovare il 23-21 a favore ristabilendo così la parità (1-1). Tie-break che ha visto un calo degli olandesi e Lupo/Rossi ne hanno approfittato, gli azzurri si sono portati sopra e senza grandi tumulti sono riusciti a fermare il match sul 15-12. La coppia allenata da Fosco Cicola chiuderà la fase a gironi sabato 7 ottobre contro i norvegesi Mol/Sorum (ore 20) e domenica 8 contro il Mozambico (ore 23.30).

Successo anche per Samuele Cottafava e Paolo Nicolai che nella gara di apertura erano opposti ai padroni di casa, i messicani Barajas/Cruz Mendoza, avversari nettamente inferiori alla nostra coppia e travolti alla fine per 2-0 (21-9, 21-11).

Sconfitta al tie-break nella prima uscita della Pool F per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; le azzurre, che solo nella giornata di ieri hanno avuto l’ufficialità della loro presenza in questa rassegna iridata in virtù del forfait della coppia nigeriana Nnoruga/Franco, si sono dovute arrendere al tie-break 2-1 (23-21, 23-25, 15-9) alla forte coppia brasiliana Carol/Barbara. Match duro e spettacolare. Primi due set fotocopia ma con il finale differente; le prime due frazioni di gioco hanno visto le due squadre sempre a contatto, sul finale del primo set a spuntarla è stata la coppia verdeoro (23-21), mentre il secondo le azzurre lo sono riuscite a chiudere 25-23. Nel tie-break le brasiliane hanno però messo il piede sull’acceleratore trovando subito il break (4-2), vantaggio che il team carioca ha ben amministrato fino al 15-9 finale. La coppia federale allenata da Fabrizio Magi e Laura Giombini tornerà sulla sabbia messicana domenica 8 contro le tedesche Laura Ludwig e Louisa Lippmann, e lunedì 9 ottobre contro le giapponesi Miki Ishii e Sayaka Mizoe.

FASE A GIRONI | IL CALENDARIO DELLE COPPIE AZZURRE



Venerdì 6 ottobre



Ranghieri/Carambula (ITA)-Mora/Lopez (NCA) 2-0 (21-11, 21-11)

Boermans/De Groot (NED)-Lupo/Rossi (ITA) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15)

Sabato 7 ottobre

Carol/Barbara (BRA)-Scampoli /Bianchin (ITA) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9)

Ore 3.00: Nicolai/Cottafava (ITA)-Barajas/Cruz (MEX) 2-0 (21-9, 21-11)

Ore 19: Ranghieri/Carambula (ITA)-Seidl/Pristauz (AUT)

Ore 20: Mol/Sorum (NOR)-Lupo/Rossi (ITA)

Ore 23.30: Menegatti/Gottardi (ITA)-Quesada/Williams (CRC)

Domenica 8 ottobre

Ore 03.00: Ludwig/Lippmann (GER)-Scampoli/Bianchin (ITA)

Ore 23.30: Lupo/Rossi (ITA)-Monjane/Ainadino Martinho (MOZ)

Lunedì 9 ottobre

Ore 00.30: Ranghieri/Carambula (ITA)-Horl/Horst (AUT)

Ore 3.00: Menegatti/Gottardi (ITA)-D. Klinger/R.Klinger (AUT)

Ore 04:00: Nicolai/Cottafava (ITA)-McHugh/Burnett (AUS)

Ore 19: Ishii/Mizoe (JPN)-Scampoli/Bianchin (ITA)

0re 20.30: Menegatti/Gottardi (ITA)-Scoles/Flint (USA)

Martedì 10 ottobre

Ore 04.00: Nicolai/Cottafava (ITA)-Herrera/Gavira (ESP)