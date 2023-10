Tie break sfortunati per Ranghieri/Carambula e Lupo/Rossi

Primo match ha visto protagonista il duo Ranghieri/Carambula. Piccolo passo falso, gli azzurri sono stati infatti superati al tie-break 1-2 (21-19, 17-21, 12-15) dalla coppia austriaca formata da Robin Seidl e Moritz Pristauz. Match totalmente differente rispetto alla gara di ieri all’esordio, vinta nettamente contro il Nicaragua; perso il primo set la coppia tedesca con tenacia è riuscita a ribaltare totalmente le sorti della partita, ristabilendo prima la parità, per poi chiudere i giochi trovando il 15-12 di fine terzo set. Gli azzurri torneranno sulla sabbia lunedì 9 alle ore 00.30 (orario italiano) contro l’altra coppia austriaca Hörl/Horst, nell’ultima uscita della Pool E.

Stesso risultato ottenuto da Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Gli atleti dell’Aeronautica Militare non sono riusciti a confermare il successo di ieri contro gli olandesi Boermans/De Groot, perdendo al tie-break 2-1 (19-21, 21-13, 15-10) contro i plurimedagliati campioni norvegesi Anders Mol e Christian Sorum nella seconda uscita della Pool A. Match con altissimo coefficiente di difficoltà per gli azzurri. Primo set che ha visto regnare un totale equilibrio tra le due coppie, ma la spunto sul finale lo hanno avuto i ragazzi allenati da Fosco Cicola (21-19). Nella seconda frazione di gioco i campioni del Mondo in carica hanno accelerato sin da subito riuscendo a chiudere con un largo vantaggio sul 21-13; team norvegese che è riuscito a scappare anche a metà terzo set, assicurandosi lo slancio, finalizzato poi con il 15-10 di fine match. Per gli azzurri l’ultima partita della fase a gironi è in programma domani domenica 8 ottobre alle ore 23.30 contro Jorge Monjane e Ainadino Martinho, coppia del Mozambico.

Tra poco ci sarà il debutto nella rassegna iridata di Marta Menegatti e Valentina Gottardi; le azzurre scenderanno in campo alle 23.30 contro la coppia del Costarica formata da Kianny María Araya Quesada e Angel Williams Paniagua nel match valevole la prima uscita del Girone J.

Risultati e calendari delle coppie azzurre nella fase a gironi-



Venerdì 6 ottobre



Ranghieri/Carambula (ITA)-Mora/Lopez (NCA) 2-0 (21-11, 21-11)

Boermans/De Groot (NED)-Lupo/Rossi (ITA) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15)

Sabato 7 ottobre

Carol/Barbara (BRA)-Scampoli /Bianchin (ITA) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9)



Nicolai/Cottafava (ITA)-Barajas/Cruz (MEX) 2-0 (21-9, 21-11)

Ranghieri/Carambula (ITA)-Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15)

Mol/Sorum (NOR)-Lupo/Rossi (ITA) 2-1 (19-21, 21-13, 15-10)

Ore 23.30: Menegatti/Gottardi (ITA)-Quesada/Williams (CRC)

Domenica 8 ottobre

Ore 03.00: Ludwig/Lippmann (GER)-Scampoli/Bianchin (ITA)

Ore 23.30: Lupo/Rossi (ITA)-Monjane/Ainadino Martinho (MOZ)

Lunedì 9 ottobre

Ore 00.30: Ranghieri/Carambula (ITA)-Horl/Horst (AUT)

Ore 3.00: Menegatti/Gottardi (ITA)-D. Klinger/R.Klinger (AUT)

Ore 04:00: Nicolai/Cottafava (ITA)-McHugh/Burnett (AUS)

Ore 19:00 Ishii/Mizoe (JPN)-Scampoli/Bianchin (ITA)

Ore 20.30: Menegatti/Gottardi (ITA)-Scoles/Flint (USA)

Martedì 10 ottobre

Ore 04.00: Nicolai/Cottafava (ITA)-Herrera/Gavira (ESP)