Mondiali di beach: le coppie azzurre affrontano i 16i

Si è chiusa la fase a gironi dei Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Messico. Nella serata di ieri sono arrivate due sconfitte nel tabellone femminile e una in quello maschile per le coppie azzurre: Menegatti/Gottardi si sono dovute arrendere agli Stati Uniti chiudendo il girone al secondo posto; stesso risultato ottenuto nel tabellone maschile da Nicolai/Cottafava, sconfitti dalla Spagna. Scampoli/Bianchin sono state invece superate dal Giappone venendo così eliminate dalla rassegna iridata.

Non riescono a trovare il tris di vittorie Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre, impegnate ieri nell’ultimo e decisivo match della Pool J contro la coppia statunitense Scoles/Flint, non sono riuscite a confermare la vittoria ottenuta negli ottavi di finale dell’Elite16 di Parigi proprio contro le atlete a stelle e strisce, perdendo così la possibilità di passare la fase a gironi in testa al proprio raggruppamento.

Azzurre un po' contratte sin dall’inizio del match; le americane ne hanno subito approfittato accumulando punti e scappando via fino al 21-14 di fine primo set. Partono bene le azzurre nella seconda frazione di gioco; qualche passaggio a vuoto alimenta però nuovamente fiducia nelle statunitensi che riescono nuovamente a staccare le azzurre, chiudendo il match 21-18 e assicurandosi così il primo posto nel girone. Per il team USA sei ace messi a segno. Le azzurre ai sedicesimi, in programma questa sera alle ore 21, affronteranno Anouk Vergé-Dépré e Joana Mäder, team elvetico vincitore a punteggio pieno della Pool L e piazzatosi, tra l’altro, sul terzo gradino del podio ai Giochi Olimpici di Tokyo. Le azzurre in caso di passaggio del turno incroceranno sulla propria via o le australiane Mariafe Artacho Del Solar e Taliqua Clancy o le tedesche Sandra Ittlinger e Karla Borger.

Sconfitta e secondo posto nel girone anche per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri, autori fino a ieri di due vittorie nelle prime due uscite della Pool H contro Messico e Australia, si sono dovuti arrendere all’esperta coppia spagnola composta da Pablo Herrera e Adrián Gavira. Team spagnolo che si è preso la rivincita dopo i due precedenti che hanno visto la squadra azzurra trionfare al terzo set. Partita sottotono per gli azzurri; primo set in totale controllo della Spagna che è riuscita senza indugi a chiudere sul 21-15. Nel secondo set gli azzurri hanno tentato il pareggio ma a spuntarla sul finale sono stati nuovamente gli spagnoli che hanno chiuso il match sul 21-18. Archiviata la fase a gironi gli atleti di coach Simone Di Tommaso torneranno sulla sabbia questa sera alle ore 19 per affrontare nei sedicesimi gli argentini Nicolás e Tomas Capogrosso, arrivati secondi nella Pool L dietro ai polacchi Losiak/Bryl. In caso di vittoria gli azzurri si troverebbero nella propria strada per l’ennesima volta in stagione i campioni mondiali e olimpici in carica Anders Mol e Christian Sorum.

Si è chiuso invece il percorso nella rassegna iridata di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. La coppia federale, reduce da due sconfitte nelle prime due uscite della Pool F contro le brasiliane Carol/Barbara e le tedesche Ludwig/Lippmann, non è riuscita a invertire marcia nel proprio cammino mondiale. Le azzurre sono uscite infatti sconfitte 2-0 (21-18, 21-18) contro le giapponesi Miki Ishii e Sayaka Mizoe nella terza e ultima partita del girone, venendo così eliminate dalla manifestazione. Una partita un po' sottotono per le azzurre e ben giocata invece dalla formazione asiatica; le azzurre sono state a contatto con le rivali per buona parte del primo set ma sul finale le giapponesi sono riuscite a scappare e a chiudere sul 21-18. Simile è stato l’andamento anche della seconda frazione di gioco con le due squadre sempre vicine, la lucidità nei momenti chiave della partita ha però premiato il team asiatico che è riuscito a chiudere il match con un secondo 21-18. Per le atlete allenate da Fabrizio Magi e Laura Giombini si chiude dunque il percorso in questa quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo. Le atlete azzurre, entrate nel tabellone un giorno prima dell’inizio della rassegna iridata in virtù del forfait della Nigeria, non sono riuscite a confermare il nono posto ottenuto ai Mondiali di Roma dello scorso anno. Nonostante l’eliminazione un ulteriore bagaglio d’esperienza per la giovane coppia italiana che sarà sicuramente utile per i prossimi impegni.

Questa notte torneranno sulla sabbia anche le altre due coppie azzurre in gara nel tabellone maschile. Dopo aver concluso la fase a gironi al secondo posto nei rispettivi gironi, Daniele Lupo ed Enrico Rossi e Alex Ranghieri e Adrian Carambula andranno dunque a caccia del pass per gli ottavi di finale.

Daniele Lupo ed Enrico Rossi, secondi nella Pool A dopo le due vittorie contro Mozambico e Olanda e la sconfitta contro la Norvegia, nei sedicesimi in programma questa notte alle ore 1.00 si troveranno davanti la coppia cubana composta da Jorge Luis Alayo e Noslen Diaz Amaro, vincitori della Pool I. Se gli atleti dell’Aeronautica Militare dovessero superare il primo turno a eliminazione diretta, negli ottavi si troverebbero davanti i vincitori tra i cechi Perusic/Schweiner e gli spagnoli Herrera/Gavira.

Fase a gironi superata al secondo posto della Pool E per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Prosegue dunque il percorso della coppia azzurra; gli atleti allenati da Daniele Di Stefano, non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo di vincere il proprio raggruppamento, fatale per il team azzurro è stata la sconfitta rimediata dagli austriaci Sedl/Pristauz nel secondo match del girone. Per Ranghieri/Carambula testa ora ai sedicesimi di finale in programma questa notte alle ore 1.00 contro i cinesi Likejiang Ha Jiaxin Wu. In caso di passaggio del turno gli azzurri rischiare di trovarsi davanti gli Stati Uniti con la coppia composta da Miles Partain e Andrew Benesh, team testa di serie numero tre del torneo e dominatore a punteggio pieno della Pool C.

FASE A GIRONI | I RISULTATI DELLE COPPIE AZZURRE



Venerdì 6 ottobre



Ranghieri/Carambula (ITA)-Mora/Lopez (NCA) 2-0 (21-11, 21-11)

Boermans/De Groot (NED)-Lupo/Rossi (ITA) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15)

Sabato 7 ottobre

Carol/Barbara (BRA)-Scampoli /Bianchin (ITA) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9)



Nicolai/Cottafava (ITA)-Barajas/Cruz (MEX) 2-0 (21-9, 21-11)



Ranghieri/Carambula (ITA)-Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15)

Mol/Sorum (NOR)-Lupo/Rossi (ITA) 2-1 (19-21, 21-13, 15-10)



Menegatti/Gottardi (ITA)-Quesada/Williams (CRC) 2-0 (21-9, 21-9)

Domenica 8 ottobre

Ludwig/Lippmann (GER)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-12, 21-12)



Lupo/Rossi (ITA)-Monjane/Ainadino Martinho (MOZ) 2-0 (21-16, 21-13)

Lunedì 9 ottobre



Ranghieri/Carambula (ITA)-Horl/Horst (AUT) 2-1 (22-24, 21-16, 15-10)



Menegatti/Gottardi (ITA)-D. Klinger/R.Klinger (AUT) 2-1 (21-9, 18-21, 15-10)



Nicolai/Cottafava (ITA)-McHugh/Burnett (AUS) 2-0 (21-18, 21-18)

Ishii/Mizoe (JPN)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-18, 21-18)



Menegatti/Gottardi (ITA)-Scoles/Flint (USA) 2-0 (21-14, 21-18)

Martedì 10 ottobre



Nicolai/Cottafava (ITA)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (15-21, 18-21)

SEDICESIMI : GLI APPUNTAMENTI DELLE COPPIE AZZURRE-

Ore 19: Capogrosso N./Capogrosso T. (ARG)-Nicolai/Cottafava (ITA)

Ore 21: Gottardi/Menegatti (ITA)-Verge Depre/Mader (SUI)

Ore 1.00: Ha Likejiang/Wu Jiaxin (CHN)-Ranghieri/Carambula (ITA)

Ore 1.00: Alayo/Diaz (CUB)-Lupo/Rossi (ITA)