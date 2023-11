A Chiang Mai la coppia azzurra Lupo/Rossi

CHIANG MAI (THAILANDIA)- Prenderà il via domani venerdì 17 novembre a Chiang Mai (Thailandia), il penultimo evento Challenge del Beach Pro Tour 2023. Per questa manifestazione i colori azzurri saranno rappresentati da Daniele Lupo ed Enrico Rossi; per gli azzurri, inseriti direttamente nel main draw, la manifestazione prenderà il via domani, mentre oggi sono in corso di svolgimento le qualifiche.