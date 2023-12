Le migliori 10 coppie del mondo si sfidano a Doha

DOHA (QATAR) - A Doha in Qatar si concluderà l'intensa stagione del Beach Volley. A Doha si giocheranno le Finals del Beach Pro Tour 2023 in cui saranno di fronte le migliori 10 coppie del mondo.

Per il secondo anno cosecutivo l'atteso l'appuntamento torna in Qatar, dove nel gennaio 2023, a trionfare furono i norvegesi Anders Mol e Christian Sorum e le statunitensi Sara Hughes e Kelly Cheng.

L’Italia è l’unica nazione a presentarsi ai nastri di partenza del tabellone maschile con due squadre: Paolo Nicolai in coppia con Samuele Cottafava e Alex Ranghieri insieme ad Adrian Carambula. Nel tabellone femminile non saranno presenti invece coppie azzurre.

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, team numero otto del torneo, sono stati inseriti nella Pool A. Gli atleti allenati da coach Simone Di Tommaso faranno il loro esordio domani mercoledì 6 dicembre alle ore 13 contro i freschi campioni del Mondo cechi Ondrej Perusic e David Schweiner (team allenato dall’italiano Andrea Tomatis), per poi tornare sulla sabbia alle ore 18 contro i padroni di casa Cherif Younousse e Ahmed Tijan (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020). Gli azzurri giovedì 7 dicembre alle ore 18 se la vedranno poi contro i polacchi Bartosz ?osiak e Michal Bryl, per poi chiudere la pool venerdì 8 alle ore 14 contro gli statunitensi Miles Partain e Andrew Benesh.

Alex Ranghieri e Adrian Carambula sono stati invece inseriti nella Pool B. Gli azzurri, coppia numero sei del seeding, domani alle 19 affronteranno nel primo match i due volte campioni europei in carica e medaglia d'argento ai Campionati del Mondo 2023 di Tlaxcala, gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig. Giovedì 7 la squadra allenata da Daniele Di Stefano sarà impegnata in un doppio turno: alle 14 Carambula/Ranghieri affronteranno i brasiliani George/Andre, mentre alle ore 19 è in programma il big match contro Anders Mol e Christian Sorum, campioni olimpici in carica (Tokyo 2020), squadra numero uno del ranking FIVB e detentori del titolo alle Finals di Doha dello scorso anno. Per gli azzurri l’ultimo impegno della fase a gironi è in programma venerdì 8 alle ore 15 contro i tedeschi Clemens Wickler e Nils Ehlers.

Nella passata edizione della Beach Pro Tour Finals Paolo Nicolai e Samule Cottafava chiusero la manifestazione sul terzo gradino del podio, mentre Alex Ranghieri e Adrian Carambula conclusero al quinto posto.

IL CALENDARIO DELLE COPPIE ITALIANE



6 DICEMBRE

Ore 13, Perusic/Schweiner (CZE)-Nicolai/Cottafava (ITA)

Ore 18, Cherif/Ahmed (QAT)-Nicolai/Cottafava (ITA)

Ore 19, Ahman/Hellvig (SWE)-Carambula/Ranghieri (ITA)

7 DICEMBRE

Ore 14, George/Andre (BRA)-Carambula/Ranghieri (ITA)

Ore 18, Losiak/Bryl (POL)-Nicolai/Cottafava (ITA)

Ore 19, Mol/Sorum (NOR)-Carambula/Ranghieri (ITA)

8 DICEMBRE

Ore 14, Partain/Benesh (USA)-Nicolai/Cottafava (ITA)

Ore 15, Carambula/Ranghieri (ITA)-Ehlers/Wickler (GER)

*Orari di gioco italiani