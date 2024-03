Cottafava/Nicolai e Gottardi/Menegatti partono forte a Doha

DOHA (QATAR)- Bilancio estremamente positivo per le coppie italiane impegnate a Doha nella giornata inaugurale Del primo Elite16 del Beach Pro Tour 2024. Dopo la sconfitta rimediata da Rossi/Lupo nell'esordio contro i tedeschi Ehlers/Wickler sono arrivate per i colori azzurri due bele vittorie.

Debutto invece per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. che hanno superato 2-1 (17-21, 21-17, 15-8) i padroni di casa qatarioti Cherif/Ahmed. Gli azzurri, perso il primo set, sono stati bravi prima a recuperare i rivali per poi completare la rimonta ottenendo così il primo successo stagionale. Nella seconda uscita della Pool D, in programma questa sera alle ore 19, Nicolai/Cottafava affronteranno i polacchi Bryl/Losiak.

Esordio da applausi nella Pool B del tabellone femminile per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre si sono rese protagoniste di un grande match, vinto al tie-break 2-1 (17-21, 21-17, 15-13) contro le forti statunitensi Nuss/Kloth, coppia testa di serie numero due del torneo e che attualmente ricopre la seconda posizione sia nel ranking FIVB che in quello olimpico. La squadra azzurra tornerà in campo domani alle ore 9 contro le svizzere Esmee/Zoe, team proveniente dalle qualifiche, per poi chiudere la fase a gironi alle ore 16 contro le brasiliane Carol/Barbara.