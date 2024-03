Cottafava/Nicolai e Menegatti/Gottardi proseguono la corsa a Doha

DOHA (QATAR)- Risultati importanti a Doha per le formazioni azzurre che, in due su tre, approdano alla fase ad eliminazione diretta . Paolo Nicolai-Samuele Cottafava, con tre vittorie su tre match, volano direttamente ai quarti, Marta Menegatti e Valentina Gottardi, pur sconfitte nel l'ultima partita, in virtù dei due successi precedenti, potranno affrontare gli ottavim di finale. Fuori dal torneo Daniele Lupo ed Enrico Rossi che dopo aver passato le qualificazioni, hanno collezionato tre sconfitte di fila nel main draw.

Nel tabellone femminile, Menegatti-Gottardi, dopo lo splendido successo ottenuto questa mattina per 2-1 (21-14, 19-21, 15-13) contro la coppia elvetica composta da Esmee Bobner e Zoe Verge-Depre, hanno dovuto subire lo stop nell’ultimo match della pool B. Le azzurre, infatti, sono state battute per mano delle forti brasiliane Carol/Barbara per 2-0 (21-15-21-16). Il team azzurro, dunque, grazie al secondo posto finale nel girone B si è guadagnato con merito il diritto di giocare domani 8 marzo alle ore 7 italiane l’ottavo di finale contro le svizzere Vergé-Dépré A.Mäder, giunte terze nella pool A.

Grazie al successo (il terzo in altrettante gare giocate) per 2-0 (21-19, 21-19) sugli statunitensi Evans/Budinger, Paolo Nicolai in coppia con Samuele Cottafava ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale dell’Elite qatariota.

Dopo una prima frazione di gioco combattuta e portata a casa con maestria, gli atleti azzurri hanno tenuto in mano il pallino del gioco anche nel secondo set e dopo una fase di parità hanno dato la sferzata decisiva (21-19) che ha permesso loro di vincere il match e chiudere da imbattuti primi nella pool D.

Grazie alla vittoria Paolo e Samuele domani 8 marzo si giocheranno l’accesso in semifinale contro la coppia vincente dell’ottavo di finale che vedrà opposti gli olandesi Brouwer-Meeuwsen ai tedeschi Ehlers-Wickler.

Niente da fare, invece, per la coppia tricolore formata da Daniele Lupo ed Enrico Rossi, battuta quest’oggi dagli svedesi campioni d’Europa Ahman/Hellvig per 2-0 (23-21, 30-28).

La sconfitta è arrivata dopo un primo set giocato ad altissimo livello. Gli italiani, infatti, hanno giocato un buon beach volley mettendo in grossa difficoltà i campioni continentali. Nel secondo ancora battaglia vera, ma nel finale sono stati ancora gli svedesi a vincere il set (30-28) con gli italiani costretti a salutare anzitempo l’Elite16 di Doha.