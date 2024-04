Beach volley: Dal Corso/Viscovich ko agli ottavi a Xiamen

XIAMEN (CINA)- Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich nel quarto Challenge del Beach Pro Tour 2024 in corso di svolgimento a Xiamen (Cina). La coppia italiana si è dovuta arrendere ai forti tedeschi Pfretzschner, L./Winter, coppia numero due del tabellone, per 2-0 (21-13, 21-15). In precedenza i due azzurri avevano vinto 2-0 (21-18, 21-15) contro portoghesi Pedrosa/Campos nel primo turno a eliminazione diretta. Nonostante la sconfitta nel match valevole l’accesso ai quarti, è stato un buon torneo quello disputato dalla coppia federale, all’esordio ufficiale in questa nuova stagione, che hanno messo in mostra una buona condizione e convincenti prestazioni che fanno ben sperare in vista delle prossime uscite.