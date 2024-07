Olimpiadi: sfortunato ko per Gottardi/Menegatti

PARIGI- Sfortunato esordio per le azzurre del beach Volley Valentina Gottardi e Marta Menegatti nel torneo Olimpico di Parigi. Le due azzurre si sono dovute arrendere al tie break 1-2 (22-24, 21-9, 14-16) alle spagnole Liliana/Paula, perdendo due set ai vantaggi, ma dominando nettamente il secondo parziale. Un ko che non ci voleva ma la nostra coppia femminile avrà modo di rifarsi nelle prossime partite.

Le parole di Marta Menegatti-

« Sapevamo che sarebbe stata una partita bella tosta, infatti così è stata, fino al tie-break giocato punto a punto. Peccato, però ormai quest'andata ed è inutile avere troppi rimpianti.

Dovremo capire cosa si poteva fare meglio e prepararci nel migliore dei modi per la prossima partita, che sarà fondamentale.

Nel primo set siamo partite un po' a rilento, ed essendo la prima partita ci può stare. La prossima gestiremo meglio la situazione perché sappiamo a cosa andiamo incontro. Il tie-break si è deciso per dei piccoli dettagli ed è andata meglio a loro ».

Le parole di Valentina Gottardi-

« L'esordio è stato molto emozionante, perché comunque si è trattata della mia prima partita a un'Olimpiade. È bellissimo giocare su questo campo, circondati da così tante persone. Purtroppo non siamo riuscite a esprimerci al meglio, però sono sicura che lo faremo e ci riscatteremo nelle prossime sfide. La tensione iniziale si è sentita e ci ha portato anche a fare qualche errore in più, dobbiamo farne tesoro e sistemare le cose per le gare che arriveranno.

Io e Marta, quando ci troviamo in svantaggio, siamo una coppia brava a recuperare, peccato perché ci siamo andate vicine ed è mancato solo qualche punto nel finale ».

Il tabellino-

Gottardi - Menegatti - Liliana/Paula 1-2 (22-24, 21-9, 14-16)

Gottardi/Menegatti - Punti in attacco: 31 (13 Gottardi, 18 Menegatti); Aces: 5; Battute sbagliate: 6;

Muri vincenti: 4; Errori totali: 9.

Liliana/Paula - Punti in attacco: 32 (20 Liliana, 12 Paula); Aces: 4; Battute sbagliate: 4;

Muri vincenti: 4; Errori totali: 16.

ARBITRI: Bake (Rsa) e Carvalho (Por).

Durata Set: 25', 18', 16' Tot: 59'

Spettatori: 8.550.