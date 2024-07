Olimpiadi: prima vittoria per Menegatti/Gottardi

PARIGI- Netta affermazione, nella seconda uscita nel torneo Olimpico di beach volley, per Valentina Gottardi e Marta Menegatti che hanno superato in due set 2-0 (21-16; 21-10) le egiziane Abdelhady/Elghobashy riscattando la sconfitta patita all'esordio contro le spagnole Liliana/Paula, rimettendosi in piena corsa per il passaggio al secondo turno. La qualificazione le azzurre se le giocheranno giovedì 1 agosto contro le temibili brasiliane Ana Patricia/Duda. Nella sfida odierna la formazione italiana ha fatto pesare la propria maggiore caratura tecnica mettendo subito il match sui binari giusti dimonstrando di essere in crescita di condizione fisica e mentale.

Le parole di Marta Menegatti-

« Questa per noi è sicuramente una vittoria importante, sapevamo che era una partita da portare a casa, soprattutto per il passaggio della pool. Ci siamo aggiudicate il match con parziali molto buoni e questo ci mette in una posizione migliore, se dovessimo passare come terze. La cosa più importante, però, è concentraci sull’ultimo match contro le brasiliane. Nelle prossime ore ci godremo un po' di riposo e poi studieremo attentamente le nostre avversarie. Contro le egiziane la coppia verdeoro non ha espresso il suo miglior gioco, ma non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, quando sei all'Olimpiade tutte le squadre sono di livello. Direi, quindi, rispetto per tutti, paura per nessuno ».

Le parole di Valentina Gottardi-

« Quello di oggi era un impegno da non sottovalutare, soprattutto perché era una coppia che non conoscevamo. La nostra allenatrice (Caterina De Marinis n.d.r.) è stata molto brava a studiarle, sfruttando le uniche due partite che avevano fatto prima di Parigi. Io e Marta siamo state brave a gestire la gara, scendendo in campo aggressive per cercare di non farle entrare in partita. Penso che abbiano sofferto questo fatto di metterle pressione e così siamo riuscite a ottenere un 2-0 molto importante per la classifica. L'esordio non è andato come ci aspettavamo, ma adesso è fondamentale concentrarci sulla prossima gara. Le brasiliane sono una coppia davvero tosta, ma sono convinta che abbiamo i mezzi per farci valere ».

Il tabellino-

Gottardi/Menegatti (ITA)-Marwa/D.Elghobashy (EGY) 2-0 (21-16, 21-10)

Gottardi/Menegatti - Punti in attacco: 24 (Gottardi 9, Menegatti 15); Aces: 8; Battute sbagliate: 4; Muri vincenti: 3; Errori totali: 12.

Marwa/D.Elghobashy - Punti in attacco: 11 (Marwa 4, Elghobashy 7); Aces: 2; Battute sbagliate: 3; Muri vincenti: 1; Errori totali: 7.

ARBITRI: Bake (RSA) e Myszkowska (POL).

Durata Set: 20’, 21’.



Risultati e Calendario Pool A-



Gottardi/Menegatti (ITA); Liliana/Paula (SPA); Marwa/D.Elghobashy (EGY); Ana Patrícia/Duda (BRA)

28/07 ore 9.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Liliana/Paula (SPA) 1-2 (22-24, 21-9, 14-16)

28/07 ore 16.00: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Marwa/D.Elghobashy (EGY) 2-0 (21-14, 21-19)

30/7 ore 11.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Marwa/D.Elghobashy (EGY) 2-0 (21-16, 21-10)

30/07 ore 21.00: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Liliana/Paula (SPA)

1/08 ore 11.00: Liliana/Paula (SPA)-Marwa/D.Elghobashy (EGY)

1/08 ore 20.00: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA)