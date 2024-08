Olimpiadi: Gottardi/Menegatti sconfitte da Ana Patricia/Duda

In virtù della sconfitta Marta e Valentina hanno chiuso al terzo posto del girone A e adesso dovranno attendere l'esito delle restanti gare della fase a pool per sapere se dovranno passare dai lucky loser match, oppure accederanno direttamente agli ottavi di finale.

Contro le forti brasiliane Marta e Valentina nel primo set hanno retto fin sull'8-9, poi le sudamericane sono scappate avanti (13-16) e hanno chiuso (17-21).

Nel secondo, invece, la coppia azzurra ha dovuto subire ben presto il gioco delle avversarie (6-10) e le brasiliane non hanno avuto problemi a chiudere (10-21).

Le parole di Marta Menegatti-

« Sicuramente le brasiliane sono di un livello superiore al nostro, noi abbiamo fatto molta fatica a contrastarle e questo si è visto soprattutto nel secondo set. Peccato perché volevamo giocarcela n po' di più, però loro sono veramente una coppia molto forte, non a caso sono le teste di serie numero uno del torneo. Adesso inizia un altro capitolo, quindi, dobbiamo cercare di affrontarlo con fiducia e positività, perché il nostro torneo non è finito ».



Le parole di Valentina Gottardi-

« Non siamo riuscite a esprimerci al meglio, sicuramente anche per merito anche delle avversarie che sono state molto brave a metterci in difficoltà con la fase muro difesa.Potevamo fare meglio, non lo neghiamo e speriamo di rincontrare le brasiliane in questo torneo e farci valere di più. Adesso non sappiamo ancora se dovremo disputare i lucky loser match, oppure gli ottavi di finale, però sarà fondamentale concentrarci sul nostro gioco e ragionare una partita alla volta ».



Il tabellino-

Ana Patricia/Duda - Gottardi/Menegatti 2-0 (21-17, 21-10)

Ana Patricia/Duda - Punti in attacco: 23 (15 Ana Patricia, 8 Duda); Aces: 1; Battute sbagliate: 3;

Muri vincenti: 6; Errori totali: 9.

Gottardi/Menegatti - Punti in attacco: 16 (8 Gottardi, 8 Menegatti); Aces: 2; Battute sbagliate: 5;

Muri vincenti: 0; Errori totali: 12.

ARBITRI: Brian (Can) e Osvaldo (Arg).

Durata Set: 18', 17' Tot: 35’

Spettatori: 10.099.





Pool A – I risultati-





28/07 Gottardi/Menegatti (ITA)-Liliana/Paula (SPA) 1-2 (22-24, 21-9, 14-16)





28/07 Ana Patrícia/Duda (BRA)-Marwa/D.Elghobashy (EGY) 2-0 (21-14, 21-19)





30/7 Gottardi/Menegatti (ITA)-Marwa/D.Elghobashy (EGY) 2-0 (21-16, 21-10)





30/07 Ana Patrícia/Duda (BRA)-Liliana/Paula (SPA) 2-0 (21-14, 21-19)





1/08 ore 11.00: Liliana/Paula (SPA)-Marwa/D.Elghobashy (EGY) 2-0 (21-18, 21-14)





1/08 ore 20.00: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 2-0 (21-17, 21-10)



LA CLASSIFICA-

Ana Patrícia/Duda 3V 6p., Liliana/Paula 2V 5p., Gottardi/Menegatti 1V 4p., Marwa/D.Elghobashy 0V 3p.