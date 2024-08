Olimpiadi: i cileni Grimalt superano in due set Ranghieri/Carambula

Le parole di Adrian Carambula-

« Perdere in questo modo fa male, per come è andato il match non so se meritavamo di disputare un tie-break che forse avrebbe cambiato il nostro torneo, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Abbiamo avuto poi due palle che ci avrebbero garantito la conquista di un set e con quello in tasca magari la storia avrebbe potuto essere diversa. Ovviamente questa eliminazione brucia, ma lo sport è questo e dobbiamo accettarlo. In generale abbiamo avuto poca continuità nel cambio palla. Nel primo set poi abbiamo espresso poca energia. Io poi in difesa non sono riuscito a fare le scelte giuste, non sapevo come aiutare Alex. Il secondo invece è stato più combattuto, quello che volevamo, insomma, ma purtroppo non è bastato ».

Le parole di Alex Ranghieri-

« Fa molto male perdere così, siamo molto dispiaciuti. Ovviamente, uscire da un'Olimpiade in questo modo ti lascia l’amaro in bocca perché comunque avremmo potuto giocare un terzo set che ci avrebbe consentito un’ulteriore chance di proseguire nel torneo. Abbiamo avuto due palle per fare nostro il parziale e non le abbiamo sfruttate; davvero dispiace. Sicuramente c'è rimpianto, però è anche vero che veniamo da un periodo molto difficile nel quale i risultati non sono arrivati come speravamo. Possiamo dire che siamo arrivati qui a Parigi in una forma non proprio eccellente e non siamo riusciti a venire fuori da questo momento e di conseguenza le cose sono andate così. Ora però metteremo testa ai Campionati Europei che prenderanno il via il 13 agosto ».

Il tabellino-

Ranghieri/Carambula - Grimalt M./Grimalt E. 0-2 (15-21, 21-23)

Ranghieri/Carambula - Punti in attacco: 26 (22 Ranghieri, 4 Carambula); Aces: 3; Battute sbagliate: 5; Muri vincenti: 0; Errori totali: 9.

Grimalt M./Grimalt E. - Punti in attacco: 29 (12 Grimalt M., 17 Grimalt E.); Aces: 1; Battute sbagliate: 4; Muri vincenti: 5; Errori totali: 7.

ARBITRI: Carvalho (POR) e Hiebert (CAN)

Durata Set: 20', 21'. Tot: 41'

Spettatori: 10.201.



Risultati e Calendario Pool B-

28/07 Ranghieri/Carambula (ITA)-Van de Velde/Immers (NED) 2-1 (22-20, 19-21, 15-13)

28/07 ore 21.00: Mol/Sørum (NOR)-Grimalt M./Grimalt E. (CHI) 2-0 (21-14, 21-16)

31/07 Van de Velde/Immers (OLA)-Grimalt M./Grimalt E. (CHI) 2-0 (21-19, 21-16)

31/07 Mol/Sørum (NOR)-Ranghieri/Carambula (ITA) 2-0 (21-12, 21-15)

2/08 ore 10.00: Ranghieri/Carambula (ITA)-Grimalt M./Grimalt E. (CHI) 0-2 (15-21, 21-23)

2/08 ore 20.00: Mol/Sørum (NOR)-Vvan de Velde/Immers (OLA)