Olimpiadi: Nicolai/Cottafava eliminati agli ottavi

PARIGI- Samuele Cottafava e Paolo Nicolai devono abbandonare il torneo Olimpico di beach volley. Oggi, negli ottavi di finale, la coppia italiana si è dovuta arrendere 2-0 (21-17; 21-18) dagli statunitensi Partain/Benesh 2-0 (21-17; 21-18). Giornata no per i nostri rappresentanti che hanno sempre subito il gioco brillante della coppia Usa che ha meritatamente conquistato i quarti di finale.

Nulla da fare per i due azzurri nel primo set contro la coppia americana che, andata in vantaggio sin dalle prime battute del parziale, ha poi gestito nel proseguo e concluso con un perentorio 21-17. Paolo e Samuele hanno cercato di rientrare ma Partain e Benesh sono stati molto concreti nei cambi palla ed abili nello sfruttare alcune imprecisioni in ricezione della coppia azzurra.

Nel secondo set fasi iniziali in grande equilibrio (9-9). Un errore di Cottafava manda avanti per la prima volta gli statunitensi (9-10). Poi Partain/Benesh prendono il largo (16-11), (18-13) e conquistano, in controllo, i quarti di finale chiudendo 21-18.