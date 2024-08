Beach Volley: Nicolai/Cottafava partono bene ad Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Nella prima giornada del main draw dell'Elite 16 di Amburgo bene Nicolai/Cottafava nel maschile mentre sfortunate prove per le coppie femminili entrambe sconfitte al tie break.

Questa mattina esordio per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, inserite nella Pool B; la coppia azzurra medaglia d’argento ai Campionati Europei è stata superata 2-1 (19-21, 21-16, 19-21) dalle brasiliane Thamela/Victoria e domani tornerà in campo alle 8:00 contro le olandesi Piersma B./Bekhuis ed alle 12:00 contro le svizzere Huberli/Brunner.

Dopo i due successi nella giornata di ieri, sono tornate sulla sabbia anche Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. Alle 9:00, le azzurre hanno affrontato le olandesi Stam/Schoon che si sono imposte al tie-break 2-1 (23-25, 21-14, 15-9). Domani due i match in programma: alle 9:00 contro le statunitensi Scoles/Flint, alle 13:00 contro le brasiliane Hegeile/Vitoria.

Nel tabellone maschile, esordio positivo per Samuele Cottafava e Paolo Nicolai. Il duo tricolore, reduce dal quarto posto ai Campionati Europei in Olanda, ha affrontato e superato 2-1 (21-16, 20-22, 15-11) i norvegesi Mol/Berntsen nel primo match del girone C e domani affronteranno gli austriaci Hammarberg/Berger T. (alle 10) ed i brasiliani Evandro/Arthur (alle 18).

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELLE COPPIE AZZURRE-

QUALIFICAZIONI-



21 AGOSTO



Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)-Bock/Kunst (GER) 2-0 (21-13, 21-17)

Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)-Grüne/Christ (GER) 2-0 (21-19, 21-16)

FASE A GIRONI-



22 AGOSTO-



Menegatti/Gottardi (ITA)-Thamela/Victoria (BRA) 1-2 (19-21, 21-16, 19-21)

Stam/Schoon (NED)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA) 2-1 (23-25, 21-14, 15-9)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (21-16, 20-22, 15-11)

23 AGOSTO-

Ore 8: Menegatti/Gottardi (ITA)- Piersma B./Bekhuis (NED)

Ore 9: Scoles/Flint (USA)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)

Ore 10: Nicolai/Cottafava (ITA)-Hammarberg/Berger T. (AUS)

Ore 12: Huberli/Brunner (SUI)-Menegatti/Gottardi (ITA)

Ore 13: Hegeile/Vitoria (BRA)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)

Ore 18: Evandro/Arthur (BRA)-Nicolai/Cottafava (ITA)