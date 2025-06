Parte da Caorle il Campionato Italiano 2025

Il circuito tricolore, giunto alla sua 32esima edizione, come noto, anche quest’anno sarà articolato in diversi appuntamenti, nove in totale, eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale a partire da questo weekend, per concludersi poi il 7 settembre, giornata in cui a Bellaria Igea Marina (RN) verranno incoronati i nuovi campioni d’Italia.

L’appuntamento di questo fine settimana a Caorle farà dunque da apripista a questa nuova e attesa rassegna nazionale; un evento, dato anche il cambio formula, che assume un’importante valenza in termini di punti e di prestigio. Sarà la Peter Pan Beach Arena l’iconica location che ospiterà l’evento che vedrà protagonisti in laguna i migliori beachers del panorama nazionale.

Venerdì 13 giugno sarà la giornata dedicata alle qualifiche con impegnate sulla sabbia ben 24 coppie per ciascun tabellone, al main draw si qualificheranno 6 formazioni. Sabato 14 si entrerà nel vivo della manifestazione con i match del tabellone principale, caratterizzato da 4 gironi formati da 4 coppie.



Il sipario sull’inizio del Campionato Italiano Assoluto 2025 è pronto ad alzarsi. lo spettacolo in questa tre giorni di gare a Caorle è garantito; la parola ora passa al campo.

TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo femminile la coppia numero uno del torneo è quella composta dalle vice campionesse d’Italia Sara Breidenbach e Chiara They; partiranno sempre dal main draw anche Federica Frasca e Alice Gradini, vincitrici nella tappa di Caorle dello scorso anno, Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini, Giada Benazzi ed Erika Ditta, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli, Eleonora Gili e Jessica Allegretti, Aurora Mattavelli e Margherita Tega e, infine, Eleonora Annibalini e Giulia Toti. Alessia Arienti e Francesca Caramaschi avranno invece diritto alla Wild Card, avendo vinto, domenica 25 maggio, la categoria Under 20 alle Finali del Campionato Italiano per Società di Bibione (VE).

TABELLONE MASCHILE

Le prime tre coppie teste di serie nel main draw nel torneo maschile si sono tutte formate quest’anno: Tiziano Andreatta farà coppia con Davide Benzi, Carlo Bonifazi sarà in duo con Raoul Acerbi, mentre Alex Ranghieri scenderà sulla sabbia con Manuel Alfieri. Sempre dal seeding partiranno invece Tobia Marchetto e Davide Dal Molin, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto, giunti secondi lo scorso anno nella tappa di Caorle, Federico Geromin e Matteo Camozzi e Matteo Martino ed Edgardo Ceccoli. A completare il main draw, sono state assegnate le Wild Card a Jack Bernardini e Andrea Frinolli, vincitori della categoria Under 20 alle Finali del Campionato Italiano per Società, e a Filippo Mancini e Riccardo Iervolino.

Il CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2025

13-15 giugno, Caorle (VE) | Tappa Gold Fonzies

27-29 giugno, Catania

4-6 luglio, Marina di Ravenna

11-13 luglio, Montesilvano (PE) - Coppa Italia | Tappa Gold Fonzies

1-3 agosto, Marina di Modica (RG) | Tappa Gold Fonzies

8-10 agosto, Cordenons (PN)

22-24 agosto, Vasto (CH)

29-31 agosto, Termoli (CB)

5-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Tappa Gold Fonzies, Finale