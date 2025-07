C.Italiano: vincono Benazzi/Ditta e Bonifazi/Acerbi

Tabellone femminile

Percorso netto quello di Giada Benazzi ed Erika Ditta in questa tappa. Due vittorie per 2-0 in altrettanti match disputati nella pool, contro Tallevi Diotallevi/Monaco e contro Rottoli/Shpuza, risultati che hanno permesso al duo di avanzare direttamente ai quarti di finale. Qui hanno eliminato una coppia molto ostica come Mancinelli/Sestini con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-6), in semifinale altro 2-0 (21-16, 21-11) su Mattavelli/Tega e, infine, in finale hanno superato, sempre con il punteggio di 2-0 (23-21, 21-18), Camilla Sanguigni e Sofia Balducci. Ottimo momento di forma dunque per la coppia formata da Benazzi e Ditta, che è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto del podio, dopo il secondo posto ottenuto alla tappa Gold Fonzies di Caorle e il terzo posto di Catania. Nella finale per il terzo posto, invece, Aurora Mattavelli e Margherita Tega hanno sconfitto per 2-0 (21-15, 21-16) Sharin Rottoli e Oriola Shpuza.

Tabellone maschile

Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi si sono aggiudicati, invece, il torneo maschile. Una vittoria ed una sconfitta nella pool che è costata loro il secondo posto e quindi il dover affrontare anche gli ottavi di finale. Agli ottavi si sono imposti per 2-1 (16-21, 21-19, 15-13) su Marchetto e Dal Molin, ai quarti hanno superato per 2-0 (21-19, 24-22) Krumins/Caminati e in semifinale un altro 2-0 (21-14, 21-18) contro Carucci/Preti. In finale Bonifazi e Acerbi hanno dato continuità alla loro striscia positiva e hanno sconfitto per 2-0 (21-16, 21-19) anche Daniele Travi e Nicolò Siccardi. Simone Podestà ed Edoardo Pizzileo, invece, battendo con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-18) Carucci e Preti sono saliti sul terzo gradino del podio. Per Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi si tratta dunque del secondo podio consecutivo, dopo il secondo posto ottenuto a Catania.