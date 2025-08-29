Ad Amburgo Gottardi/Orsi Toth agli ottavi

Seconda vittoria consecutiva per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Dopo il successo di ieri nella prima uscita della Pool F contro le francesi Placette/Richard 2-0 (26-24, 21-16), le azzurre si sono infatti confermate contro l’altra coppia transalpina composta da Clémence Vieira e Aline Chamereau, formazione medaglia d’argento ai Campionati Europei di Dussendorf, superata questa mattina dal team federale 2-0 (23-21, 21-16). Un importante successo che proietta dunque Gottardi/Orsi Toth agli ottavi di finale, match in programma domani, sabato 30 agosto alle ore 14, contro la Germania di Bock/Lippmann, vincitrici 2-1 (19-21, 21-18, 15-10) contro le ceche Kylie/Maixnerova nel primo turno a eliminazione diretta.

Si è chiuso invece al diciannovesimo posto il cammino di Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Archiviata la sconfitta all’esordio nella Pool C contro le padrone di casa Schürholz/Kunst 2-0 (17-21, 17-21), le azzurre quest’oggi si sono dovute arrendere 0-2 (19-21, 15-21) nel decisivo match contro le ceche Kylie Neuschaeferova e Martina Maixnerova, risultato che ha dunque estromesso la formazione azzurra dal proseguo del torneo.

Tredicesimo posto nel tabellone maschile per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Dopo aver superato la fase a gironi e ottenuto dunque l’accesso al primo turno a eliminazione diretta, in virtù del 2-0 (21-16, 21-15) rifilato agli svizzeri Krattiger/Dillier nella seconda sfida della Pool B, gli azzurri questo pomeriggio si sono dovuti arrendere ai campioni del Mondo Ondrej Perusic e David Schweiner; i cechi si sono infatti imposti 2-0 (21-18, 21-17) riuscendo dunque a eliminare la formazione azzurra e a ottenere così il pass per gli ottavi di finale.