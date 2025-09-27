Le coppie italiane ko a Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Non è stata foriera di risultati positivi la seconda giornata del main draw dell' Elite16 brasiliano di Rio de Janeiro per le le due coppie italiane femminili protagoniste del torneo.
Dopo la vittoria di ieri all’esordio contro le olandesi Bekhuis/Van Driel, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth questo pomeriggio si sono dovute arrendere 1-2 (9-21, 21-12, 8-15) alle statunitensi Molly Shaw e Kelly Cheng, formazione proveniente dal primo posto ottenuto nell’ultimo Elite16 conclusosi domenica scorsa a Joao Pessoa. Le azzurre torneranno in campo questa notte (ore 00.00) contro le brasiliane Thainara/Simonetti, in palio l’acceso agli ottavi di finale.
Si è fermato invece al main draw il percorso di Claudia Scampoli e Giada Bianchi. La coppia federale dopo la sconfitta subita ieri al tie-break nella prima uscita della Pool C contro le francesi Vieira/Chamereau – team medaglia d’argento ai Campionati Europei di Dusseldorf – quest’oggi non è riuscita a riscattarsi. Le azzurre sono infatti uscite sconfitte con il risultato di 0-2 (18-21, 16-21) contro le brasiliane Andressa/Taina, venendo così eliminate dalla manifestazione.