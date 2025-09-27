Le coppie italiane ko a Rio de Janeiro

Dopo la vittoria di ieri all’esordio contro le olandesi Bekhuis/Van Driel, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth questo pomeriggio si sono dovute arrendere 1-2 (9-21, 21-12, 8-15) alle statunitensi Molly Shaw e Kelly Cheng, formazione proveniente dal primo posto ottenuto nell’ultimo Elite16 conclusosi domenica scorsa a Joao Pessoa. Le azzurre torneranno in campo questa notte (ore 00.00) contro le brasiliane Thainara/Simonetti, in palio l’acceso agli ottavi di finale.

Si è fermato invece al main draw il percorso di Claudia Scampoli e Giada Bianchi. La coppia federale dopo la sconfitta subita ieri al tie-break nella prima uscita della Pool C contro le francesi Vieira/Chamereau – team medaglia d’argento ai Campionati Europei di Dusseldorf – quest’oggi non è riuscita a riscattarsi. Le azzurre sono infatti uscite sconfitte con il risultato di 0-2 (18-21, 16-21) contro le brasiliane Andressa/Taina, venendo così eliminate dalla manifestazione.