Da domani il Challenge di Nuvali

Nelle Filippine saranno in campo quattro formazioni maschili azzurre Alfieri/Ranghieri, Cottafava/Dal Corso, Rossi/Viscovich e Andreatta/Benzi. Assenti i nostri team femminili
1 min
CottafavaDal CorsoAlfieri
NUVALI (FILIPPINE)- A Nuvali nelle Filippine prenderà il via domani, 15 ottobre,  il settimo Challenge del Beach Pro Tour 2025. A distanza di una settimana dal Challenge di Veracruz (Messico), proseguono dunque gli impegni delle coppie azzurre nel circuito internazionale.

Quattro le squadre tricolori ai nastri di partenza. Alex Ranghieri e Manuel Alfieri partiranno direttamente dal main draw come formazione testa di serie numero cinque del tabellone, Enrico Rossi e Marco Viscovich saranno la coppia numero sette del seeding, mentre Tiziano Andreatta e Davide Benzi, e Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso saranno rispettivamente formazioni numero dieci e dodici. Nessuna coppia azzurra sarà presente invece nel torneo femminile.

