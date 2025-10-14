Tuttosport.com

Mondiali: decisi calendario e orari delle partite 

Le due coppie azzurre, Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi, dopo aver conosciuto le coppie da affrontare, ora hanno il quadro completo delle difficoltà che affronteranno nella prima fase del torneo che andrà in scena ad Adelaide dal 14 al 23 novembre
2 min
MondialiGottardiOrsi Toth
Mondiali: decisi calendario e orari delle partite 

ADELAIDE (AUSTRALIA)- Determinate le pool di qualificazione del prossimo Mondiale di beach volley (Adelaide Australia dal 14 al 23 novembre) la FIVB ha reso noti i calendari e gli orari delle partite.

Come noto, a rappresentare i colori azzurri, saranno solamente due coppie nel tabellone femminile; la prima formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (teste di serie numero 9 del seeding) e la seconda composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi (teste di serie numero 20 del seeding). 

Scampoli/Bianchi se la vedranno, nella pool E, con le giapponesi Shiba/Reika, le messicane Torres/Gutierrez e le lettoni Tina/Anastasija; mentre Gottardi e Orsi Toth saranno nella pool I con le canadesi Monkhouse/Belanger, le neozelandesi Polley/MacDonald e le statunitensi Donlin/Denaburg.

DATE E ORARI DELLE GARE DEI GIRONI DELLE AZZURRE
14 NOVEMBRE
Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN)
Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN)
16 NOVEMBRE
Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX)
Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL)
17 NOVEMBRE
Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)
Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA)

*Orari di gioco italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

