Mondiali: decisi calendario e orari delle partite 

ADELAIDE (AUSTRALIA)- Determinate le pool di qualificazione del prossimo Mondiale di beach volley (Adelaide Australia dal 14 al 23 novembre) la FIVB ha reso noti i calendari e gli orari delle partite.

Come noto, a rappresentare i colori azzurri, saranno solamente due coppie nel tabellone femminile; la prima formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (teste di serie numero 9 del seeding) e la seconda composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi (teste di serie numero 20 del seeding).

Scampoli/Bianchi se la vedranno, nella pool E, con le giapponesi Shiba/Reika, le messicane Torres/Gutierrez e le lettoni Tina/Anastasija; mentre Gottardi e Orsi Toth saranno nella pool I con le canadesi Monkhouse/Belanger, le neozelandesi Polley/MacDonald e le statunitensi Donlin/Denaburg.

DATE E ORARI DELLE GARE DEI GIRONI DELLE AZZURRE

14 NOVEMBRE

Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN)

Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN)

16 NOVEMBRE

Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX)

Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL)

17 NOVEMBRE

Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)

Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA)

*Orari di gioco italiani.