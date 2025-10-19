Tuttosport.com

Ranghieri/Alfieri sono di bronzo a Nuvali

La coppia italiana, dopo aver perso la semifinale contro gli inglesi Bello Ja. e Bello Jo. per 2-1 (11-21, 21-19, 15-11), hanno vinto la finale per il terzo posto superando in rimonta per 2-1 (17-21, 21-18, 15-12) gli austriaci Dressler-Waller
1 min
NuvaliAlfieriRanghieri
NUVALI (FILIPPINE)-Si chiude con una brillante medaglia di bronzo il cammino della coppia tricolore formata da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri al Challenge di Nuvali, nelle Filippine.
Il duo italiano, infatti, nella finale per il terzo e quarto posto ha superato in rimonta per 2-1 (17-21, 21-18, 15-12) gli austriaci Dressler/Waller, al termine di un match intenso e impegnativo.
In precedenza, Ranghieri e Alfieri si erano dovuti arrendere in semifinale alla coppia inglese formata da Bello Ja. e Bello Jo. con il punteggio di 2-1 (11-21, 21-19, 15-11).
La medaglia conquistata oggi è arrivata al termine di una settimana in cui la coppia tricolore ha offerto un buon livello di beach volley. Questo meritato terzo posto dà ad Alex e Manuel una bella iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.

Come noto, invece, si è conclusa ieri al quinto posto finale la corsa nel torneo filippino per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, e per Enrico Rossi e Marco Viscovich.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

