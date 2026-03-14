Joao Pessoa: Scampoli/Bianchi sono ai Quarti

JOAO PESSOA (BRASILE)- Prosegue spedito il cammino di Giada Bianchi e Claudia Scampoli nel primo Elite16 della stagione. La coppia azzurra ha infatti conquistato l'accesso ai quarti di finale del torneo in corso i svolgimento a Joao Pessoa in Brasile.

Il duo federale infatti, dopo aver centrato il secondo posto nella pool B e il conseguente accesso agli ottavi di finale, nella tarda serata italiana di ieri, ha sconfitto al tie-break 2-1 (19-21, 23-21, 15-13) la coppia olandese formata da Katja Stam e Raïsa Schoon in 54’ di gioco, conquistandosi dunque un posto tra le migliori otto formazioni del torneo. Grande prova quella delle ragazze del DT De Marinis che hanno superato la coppia orange che aveva ottenuto solo vittorie nel torneo.

La coppia italiana era approdata agli ottavi diretti dopo aver superato nei primi due match della pool B le brasiliane Verena/Thainara e le danesi Bisgaard-Høgh arrendendosi poi in trentadue minuti alla formazione statunitense numero 2 del seeding composta da Kristen Cruz e Taryn Brasher con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-12).

Le azzurre torneranno in campo per i quarti di finale questa sera, sabato 14 marzo, alle ore 20 contro le statunitensi Savvy/Newberry per tentare di staccare il pass per le semifinali dell’Elite brasiliano. Le avversarie, Savannah Cory e Devon Newberry, dopo aver superato il turno di qualifiche, hanno chiuso la pool C al primo posto e nella serata di ieri hanno battuto le tedesche Müller/Tillmann agli ottavi per 2-1 (21-19, 17-21, 15-5).