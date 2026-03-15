Bianchi/Scampoli conquistano la semifinale di Joao Pessoa

Le azzurre dopo essersi qualificate nella serata di ieri ai quarti di finale, mettono sulla sabbia carioca un’altra grande prestazione; hanno superato in 36' con un secco 2-0 (21-15, 21-18) le statunitensi Savvy/Newberry ed entrano di diritto tra le quattro migliori formazioni del torneo. Per Bianchi e Scampoli si tratta dunque della quarta vittoria in cinque gare disputate nella manifestazione, dopo i due successi ottenuti nella pool B e quello agli ottavi di finale.

Le atlete del DT De Marinis troveranno in semifinale nella giornata di domani, domenica 15 marzo alle ore 12, la coppia statunitense numero tre del ranking mondiale già affrontata nel girone composta da Cruz/Brasher che ha eliminato ai quarti di finale le padrone di casa Thamela/Victoria con il punteggio di 2-1 (21-19, 12-21, 15-10). Giada e Claudia avevano affrontato, prima di questo Elite16, Kristen Cruz e Taryn Brasher anche nei sedicesimi di finale degli ultimi Campionati del Mondo di Adelaide (Australia) e anche in quell'occasione avevano avuto la meglio le statunitensi.