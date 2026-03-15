Per Bianchi/Scampoli niente finalissima a Joao Pessoa

Opposte alle esperte statunitensi Kristen Cruz e Taryn Brasher, numero 2 del seeding e 3 del ranking mondiale, le due azzurre si sono dovute arrendere in semifinale per 2-0 (22-20, 21-14) in 34' di gioco.

Anche l’altra unica sconfitta nel torneo per Bianchi e Scampoli era arrivata contro il team medaglia d’argento agli ultimi Campionati del Mondo di Adelaide (Australia); nell’ultima partita della pool B infatti le statunitensi si erano imposte sulla formazione azzurra, sempre con il punteggio di 2-0.

Giada e Claudia sono partite nel match odierno molto concentrate e determinate. Nella prima frazione infatti, dopo un equilibrio iniziale, il duo del DT De Marinis ha trovato il vantaggio (9-10, 12-15, 16-19) e ha avuto a disposizione tre set point sul 17-20. In questo momento è prevalsa però l’esperienza e la forza del team statunitense che è riuscito ad annullare le tre palle set, a chiudere il primo parziale sul 22-20 e a scendere sulla sabbia nel secondo set senza lasciare alcuna possibilità alle azzurre di rientrare in partita.

Bianchi e Scampoli torneranno in campo nel pomeriggio per la finale 3°-4° posto alle ore 18. L’obiettivo è quello di provare a salire sul gradino più basso del podio e regalarsi la prima medaglia in carriera in un torneo Elite16 del Beach Pro Tour. Per avverare questo sogno dovranno battere le statunitensi Kraft/Cheng, sconfitte nella seconda semifinale di giornata per 2-0 (21-19, 22-20) dalle padrone di casa campionesse olimpiche a Parigi 2024 Ana Patricia/Duda.