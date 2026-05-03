Gottardi/Orsi Toth eliminano le Campionesse del Mondo e vanno in finale

Le atlete allenate da Caterina De Marinis giocheranno la finale per il gradino più alto del podio contro le brasiliane Carol/Rebecca (questa sera alle ore 23 italiane), che hanno vinto la loro semifinale per 2-0 (21-17, 21-18) contro le statunitensi Savvy/Newberry.



In precedenza, la coppia tricolore, che fin qui ha condotto un percorso praticamente perfetto, aveva superato nei quarti di finale le svizzere Nina Brunner e Tanja Hüberli con il punteggio di 2-0 (21-14, 23-21).

Nel primo set parte subito forte la coppia tricolore, che in avvio ottiene il vantaggio di +4 (10-6). Le lettoni hanno provato una timida reazione, ma Valentina e Reka hanno continuato a giocare bene e i due ace consecutivi firmati da Orsi Toth hanno portato il punteggio sul +7 (15-8). Con il passare delle azioni, le italiane hanno continuato a mettere giù palloni fino al definitivo 21-13.

Il secondo set è cominciato sempre nel segno dell’Italia, con Valentina e Reka che hanno trovato un buon ritmo e le lettoni sono scivolate indietro (6-2). Le azzurre hanno continuato a regalare spettacolo e il finale è stato ancora tutto a tinte azzurre fino al conclusivo 21-15. 2-0 tra Italia e Lettonia.